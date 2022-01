Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : un univers alternatif du premier Final Fantasy

La Team Ninja propose une vision inédite de la licence Final Fantasy de Square Enix.

Plongé dans les ténèbres à cause du terrible Chaos, le royaume de Cornélia a besoin de retrouver les Guerriers de la Lumière. Venant tout droit d’un autre monde, Jack Garland décide de partir à l’aventure avec Jed et Ash pour repousser des hordes de monstres et franchir les portes menant au Sanctuaire du terrible méchant. Alors que les habitants commencent à espérer qu’ils soient les sauveurs annoncés par la prophétie, personne ne peut imaginer la vérité qui les attend : “Lorsque l’éclat des cristaux sera restauré, le monde connaîtra-t-il la paix, ou sera-t-il plongé dans une nouvelle forme de ténèbres… ? Le résultat sera peut-être complètement différent…”

L’ultime bande-annonce de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sera disponible le 18 mars prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin et son système de combat

Découvrez des ensembles de capacités uniques basés sur lesarmes : changez de combos, débloquez de nouvelles attaques via les améliorations et ajoutez des spécialisations de classes pour étendre les capacités de Jack et ses camarades. Comme dans tout Final Fantasy, les PV, les PM et les potions doivent être gérés avec soin. Ajoutez à ça la nouvelle capacité de bouclier d’âme à utilisation limitée qui réduit les dégâts reçus, le tout en temps réel. Pour continuer sur les nouveautés, la récupération aux points de sauvegarde ranime également les ennemis, pour simplifier les gains d’expérience et équilibrer le rapport risque/récompense.