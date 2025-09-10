Steven Spielberg a rêvé de réaliser un film au sein de cette franchise culte

Steven Spielberg, réalisateur de renom derrière des classiques du cinéma, a déjà exprimé son désir de mettre en scène un film issu d’une franchise emblématique. Ce projet, bien que resté à l’état d’envie, témoigne de sa passion pour les univers cultes.

Un rêve inassouvi de cinéma

Depuis ses premiers pas derrière la caméra, Steven Spielberg n’a jamais caché son admiration pour le célèbre espion britannique. Son amour du septième art s’est nourri très tôt des films qui marquèrent sa jeunesse, et parmi eux, l’ombre de James Bond plane avec une intensité toute particulière. D’ailleurs, Spielberg le confiait lui-même : « le seul univers que j’aurais voulu rejoindre était celui de James Bond ». Pourtant, ce rêve n’a jamais franchi le cap du fantasme.

Un rendez-vous manqué avec la saga 007

La question s’est posée plus d’une fois : pourquoi l’un des plus grands réalisateurs contemporains ne s’est-il jamais vu confier les rênes d’un épisode de la franchise ? Si l’on remonte aux années 1970, période où le cinéaste commence à faire parler de lui — notamment avec « Duel » puis « Jaws » —, Spielberg attendait presque l’appel mythique du producteur Cubby Broccoli. En vain. Ce dernier semblait vouloir préserver une tradition en confiant la réalisation à des cinéastes britanniques déjà rodés à l’exercice, comme Terrence Young, Guy Hamilton ou encore Lewis Gilbert. Selon la fille du producteur, Barbara Broccoli, son père aurait lancé à Spielberg : « Tu dois d’abord faire tes preuves, gamin ! ». Des années plus tard, alors que Spielberg connaît le succès mondial avec « La Liste de Schindler », la réponse aurait pris une tournure ironique : « Désormais, nous ne pouvons plus t’offrir ton cachet ! ».

L’empreinte indélébile de Bond sur Spielberg

En réalité, si Spielberg n’a jamais pu officiellement orchestrer une mission pour 007, l’influence du personnage est omniprésente dans sa filmographie. Il suffit d’observer le lancement haletant de « Raiders of the Lost Ark » ou l’humour désinvolte d’Indiana Jones, personnages et scènes marqués au fer rouge par l’ADN bondien. La référence va même jusqu’à choisir Sean Connery, figure iconique du célèbre espion, pour incarner le père d’Indiana dans « Indiana Jones et la Dernière Croisade ». Les clins d’œil abondent également dans des œuvres comme « Jaws ».

Sous influence, mais sans officialité

Difficile donc d’imaginer ce qu’aurait donné un Bond par Spielberg. L’hommage se lit pourtant en filigrane à travers ses films les plus emblématiques :

Aventures globe-trotteuses

Mises en scène spectaculaires héritées des années 1960

Narration immersive inspirée des débuts explosifs de James Bond

Mais une chose demeure : malgré cette symbiose artistique évidente, le réalisateur et le mythique espion britannique ne se seront finalement croisés qu’à travers des passerelles subtiles — jamais dans un générique commun. Pour tout amateur du genre, un léger regret subsiste devant ce rendez-vous manqué avec l’histoire du cinéma.