Nouvelle rumeur sur James Bond : la polémique Daniel Craig refait surface

Une récente rumeur autour du prochain James Bond remet en lumière une controverse majeure liée à l’ère Daniel Craig, relançant le débat parmi les fans sur certains choix créatifs et décisions prises durant son interprétation de l’agent 007.

Tl;dr Scott Rose-Marsh testé pour incarner le prochain James Bond.

Amazon privilégie la discrétion sur le choix final du rôle.

La sélection officielle attend la fin du tournage de Dune: Messiah.

Un nouveau Bond, entre rumeurs et attentes

L’annonce récente d’un essai de Scott Rose-Marsh pour le rôle de James Bond a relancé la machine à spéculations autour du futur visage de l’agent 007. Selon des informations obtenues par The Hollywood Reporter, l’acteur britannique, peu connu du grand public et remarqué dans les films Krays: Code of Silence et Wolves of War, aurait passé une audition en lisant des scènes issues de l’ère Pierce Brosnan, tout en recevant une consigne claire : « Ne jamais imiter les anciens Bonds ». Si ni son agent ni Amazon, détenteur actuel des droits, n’ont souhaité commenter, la nouvelle a déjà fait remonter de vieux souvenirs parmi les fans.

L’épineuse question du profil idéal

Cette possible nomination n’est pas sans rappeler la polémique qu’avait suscitée l’arrivée de Daniel Craig. À l’époque, son statut de premier « Bond blond » avait fait grincer bien des dents, tout comme aujourd’hui certains soulignent l’âge – 37 ans – ou encore les cheveux roux de Rose-Marsh. S’il était choisi, il serait ainsi le premier roux à endosser le smoking emblématique. Mais derrière ces détails se cache un enjeu économique pour Amazon, qui verrait d’un bon œil un acteur moins connu, donc plus abordable et facile à engager sur plusieurs films, loin des exigences salariales d’une star internationale.

La valse des prétendants : entre certitudes et démentis

Les spéculations ne cessent d’alimenter les débats et plusieurs noms circulent avec insistance. Certains rapports évoquent que Amazon privilégierait un comédien plus jeune – dans la vingtaine – mettant en avant des candidats comme Tom Holland, déjà mondialement reconnu grâce à Spider-Man, mais aussi Jacob Elordi ou encore Harris Dickinson. De leur côté, certains acteurs n’hésitent pas à réagir : si Holland reste évasif – qualifiant cette perspective de « sommet » pour tout acteur britannique –, Taron Egerton a lui clairement décliné toute envie d’enfiler le costume, préférant désormais se tourner vers des projets plus intimistes.

Derrière les coulisses, une décision repoussée

Toutefois, il paraît prématuré d’attendre un choix définitif avant plusieurs mois. Le réalisateur désigné, Denis Villeneuve, demeure actuellement concentré sur la production du très attendu Dune: Messiah. Ce n’est qu’une fois ce projet achevé que la phase décisive du casting pourra réellement s’engager. D’ici là, producteurs comme fans devront prendre leur mal en patience ; la saga Bond continue donc d’alimenter fantasmes et discussions… sans révéler son jeu pour l’instant.