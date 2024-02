Stephen King acclame cette nouvelle série Netflix : une réussite totale

Le célèbre romancier Stephen King a exprimé son enthousiasme pour une nouvelle série sur Netflix, mettant en lumière plusieurs de ses points forts. Que pensez-vous de cette série dont King fait l'éloge ?

Tl;dr Stephen King loue la nouvelle série Netflix, The Tourist.

L’auteur d’horreur légendaire trouve le premier épisode “excitant, suspensif, mystérieux”.

Avec Jamie Dornan dans le rôle principal, l’intrigue tourne autour d’un homme amnésique.

La deuxième saison de The Tourist sort le 29 février sur Netflix.

The Tourist : Stephen King sous le charme

Le romancier légendaire Stephen King n’a pas tari d’éloges pour le premier épisode de The Tourist, mettant en lumière les forces de la nouvelle série Netflix sur les réseaux sociaux. Un mélange de drame, de comédie et de frissons d’action, The Tourist se concentre sur un homme qui se réveille sans aucun souvenir de qui il est.

Une intrigue captivante

La série met en scène Jamie Dornan dans le rôle d’un homme qui se réveille dans un hôpital australien. Après un accident horrifiant, il n’a absolument aucun souvenir de qui il est ou de ce qu’il sait. Il doit assembler les rares indices qu’il a pour découvrir son identité avant que son passé ne le rattrape. Il n’est pas seul, Helen Chambers (Danielle Macdonald), une jeune policière, se retrouve impliquée dans l’étrange cas de sa mémoire perdue.

Un casting de choix

Le casting de The Tourist comprend également Shalom Brune-Franklin, Ólafur Darri Ólafsson et Alex Dimitriades. Le groupe aide à maintenir le spectateur en haleine. La façon dont l’accident se déroule est effrayante et Dornan, loin du personnage qu’il joue dans les films Fifty Shades, offre l’une des meilleures performances de sa carrière.

La deuxième saison de The Tourist débute le 29 février sur Netflix.