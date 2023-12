Le seul livre de Stephen King inadaptable à l’écran

Hollywood s'est amélioré dans l'adaptation des histoires de Stephen King récemment, mais il reste un roman de l'auteur qui serait toujours impossible à adapter correctement.

Tl;dr Les adaptations de Stephen King s’améliorent, mais une reste impossible.

Insomnia est lié à l’univers plus large de Stephen King.

La complexité de l’intrigue rend une adaptation fidèle irréalisable.

Insomnia pourrait subir le même sort que The Lawnmower Man.

Stephen King et le défi d’adapter Insomnia

Stephen King, le maître de l’horreur, voit depuis quelques années ses œuvres adaptées avec de plus en plus de succès à Hollywood. Cependant, un de ses romans semble poser un défi d’adaptation insurmontable : Insomnia.

Un univers complexe à transposer à l’écran

Insomnia, publié en 1994, dépeint l’histoire étrange de Ralph Roberts, un veuf vivant à Derry, Maine, dont l’insomnie croissante lui révèle une réalité cachée. L’intrigue prend une tournure radicale lorsqu’il est révélé que tout ce qui arrive à Ralph est lié à l’univers plus vaste de Stephen King. En effet, le voisin de Ralph, Ed, est manipulé par le Roi Cramoisi, le principal antagoniste de la série Dark Tower et une force interdimensionnelle de chaos et de mal. Cette révélation soudaine est ce qui rend Insomnia impossible à adapter sans réécrire complètement l’histoire.

Le défi de l’adaptation

La véritable difficulté réside dans l’intégration de la mythologie complète de la Dark Tower dans une adaptation cinématographique. Sans cette connaissance préalable, l’histoire d’Insomnia perd tout son sens. De plus, une adaptation fidèle nécessiterait de faire de l’histoire d’Insomnia une histoire secondaire de la Dark Tower, ce qui est en totale contradiction avec la structure originale du roman.

Le risque d’une adaptation ratée a déjà été illustré par le film de 1992 The Lawnmower Man. Cette “adaptation” de l’histoire courte de Stephen King était si différente de l’œuvre originale que King a intenté un procès pour que son nom soit retiré du film.