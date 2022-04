Steelrising se voit repousser de quelques mois

Le studio Spiders annonce un report pour Steelrising, le souls-like historique où un automate est chargé de protéger Marie-Antoinette lors de la Révolution française.

Jehanne Rousseau (lead writer), Sébastien Di Ruzza (directeur de la conception) et Ciaran Cresswell (responsable de la localisation) de Spiders, filiale de Nacon qui est à l’origine de The Technomancer et GreedFall, ont annoncé en exclusivité à nos confrères de chez GameInformer que Steelrising manquera finalement le mois de juin pour privilégier une sortie le 8 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Serie S et PC.

We've got a new gameplay trailer commented by @spiders's team to share! https://t.co/KEAR404qic#Steelrising has a new release date: September, 8th. We know some of you are eager to play but we want to ensure the best experience possible for the game on release day. — Steelrising (@PlaySteelrising) April 13, 2022

Du gameplay pour Steelrising

Steelrising se déroule pendant une version romancée et de science-fiction de la Révolution française. Vous incarnez le protagoniste Aegis qui affronte la perfide armée d’automates pour libérer le peuple de France. Compte tenu de ce maillage unique de la période et du thème, les développeurs ont eu la chance unique de fusionner les beaux styles du passé avec une couche sombre et troublante de terreur robotique pour créer un style artistique vraiment unique.

En plus de ses visuels originaux, Steelrising conviendra parfaitement aux fans d’action-RPG. Il proposera une multitude d’améliorations, d’armes et d’armures à collectionner et une histoire passionnante qui se déroule dans cette vision fascinante d’un passé fictif. Spiders a également veillé à ce que les rencontres avec les ennemis et les combats de boss soient mémorables et agréables.