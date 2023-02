State of Unreal : Epic Games et l’avenir du développement à la GDC 2023

L'édition 2023 de la Game Developers Conference (GDC) va accueillir la keynote State of Unreal de l'éditeur américain Epic Games.

Presque un an après le premier State of Unreal dédié à l’Unreal Engine 5, Epic Games se prépare à relancer son événement pour la GDC 2023 afin d’offrir un aperçu de sa vision sur l’avenir du développement des jeux vidéo en compagnie de plusieurs partenaires talentueux. Rendez-vous le 22 mars prochain à 17h30 sur Twitch et sur YouTube :

Découvrez ce que l’avenir du développement de jeux nous réserve avec les dernières fonctionnalités de notre écosystème d’outils. Venez participer à des sessions et conférences. Amusez-vous avec de nombreux jeux innovants sur notre stand. Nous explorerons ensemble certains projets récents.

We’re back for #GDC23! Swing by for the State of Unreal, tech talks and sessions, and plenty of awesome games at our booth. Check out what’s in store: https://t.co/sP4uNzMrw0 — Unreal Engine (@UnrealEngine) February 15, 2023

Le State of Unreal d’Epic Games se tiendra au Blue Shield of California Theater du Yerba Buena Center for the Arts (YBCA), un centre d’arts contemporains de San Francisco, en Californie (États-Unis). Réservés principalement aux développeurs, certains ateliers permettent d’en savoir plus sur les meilleures utilisations possible des MetaHumans ainsi que la création de mondes incroyables avec l’Unreal Engine 5 seront organisés au Moscone Center, le plus grand complexe de convention d’exposition de la ville de San Francisco.

GDC 2023 – le programme d’Epic Games