Starlight refuse un rôle de leader dans la saison 4 de The Boys

Le comédienne américaine Erin Moriarty explique comment Starlight jonglera entre The Boys et The Seven dans la quatrième saison de la série télévisée produite par Amazon et Sony.

Des questions sur le rôle de Starlight dans la saison 4 de The Boys

L’actrice Erin Moriarty, qui incarne Starlight dans la série à succès The Boys, s’est confiée sur l’évolution de son personnage dans la saison 4. Après avoir quitté l’équipe des Supes, Starlight se retrouve tiraillée entre son ancien groupe, The Seven, et le groupe de vigilants The Boys.

Un personnage en quête d’impact

Interrogée lors de la BoxLunch Gala par Screen Rant, Erin Moriarty a partagé quelques réflexions sur le rôle de Starlight dans la nouvelle saison de la série The Boys. Selon elle, Starlight ne cherche pas à être un leader mais à “impartir le plus de changement“. Son personnage cherche à évaluer qui serait le meilleur leader, car les choix de ce dernier auront un impact important dans l’histoire. Le plus important pour elle est de se sentir en accord avec le choix du leader.

Quel avenir pour Starlight ?

La question demeure : Starlight va-t-elle réellement rester absente de The Seven dans la saison 4 de The Boys ? Erin Moriarty a laissé entendre que son personnage pourrait rester en marge de The Seven, ce qui obligerait le groupe de justiciers mené par le fantasque Billy Butcher à trouver un autre moyen d’obtenir des informations sur Vought International.

Des tensions à venir avec Hughie ?

Un autre point d’intérêt dans la prochaine saison concerne la relation entre Starlight et Hughie. Les tensions entre eux pourraient s’intensifier si Hughie décide de reprendre le Temp V, un puissant médicament aux effets potentiellement dangereux.