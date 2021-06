Starfield et Redfall en exclusivité sur les consoles Xbox : Bethesda s’excuse auprès des joueurs PlayStation

Todd Howard et Pete Hines se sont exprimés sur l'exclusion des joueurs PlayStation concernant les nouveautés de Bethesda.

Conséquence du rachat de Bethesda par Microsoft, les nouvelles licences Starfield et Redfall sont désormais réservées à l’écosystème Xbox. Une situation qui met visiblement mal à l’aise Pete Hines, un aficionado assumé des consoles de Sony : “Si vous êtes un grand fan de ce que nous faisons et que votre plateforme n’y a plus accès, je comprends totalement votre mécontentement. C’est une vraie frustration, je le sais. Je ne sais pas comment apaiser les craintes et les inquiétudes des joueurs PlayStation, si ce n’est en disant que je joue aussi sur PS5 comme eux et que je vais continuer d’y jouer, mais si vous voulez jouer à Starfield, c’est sur Xbox et PC. Désolé, tout ce que je peux faire c’est m’excuser parce que je sais que c’est frustrant, mais je ne peux pas y faire grand chose.”

Si le vice-président principal du marketing et des communications de Bethesda a longtemps cherché à maintenir le multiplateforme, sa demande aurait été refusée par Phil Spencer, le boss du gaming au sein de la firme de Redmond. Alors que sa prise de parole a été saluée, même si pas forcément nécessaire, certains fans de la marque au X vert n’ont pas compris le raisonnement. Pour apaiser les potentielles tensions sur les réseaux sociaux, il est revenu sur ses propos : “Je ne m’excuse pas pour l’exclusivité. Je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit. Certains de nos fans sont en colère, et je suis désolé qu’ils le soient. Ce n’est pas mal, ni bizarre. C’est reconnaître ce qu’ils ressentent. Et c’est tout. C’est tout ce que je veux dire (…) Il n’y a pas de mal à reconnaître et à se sentir mal pour les personnes qui sont bouleversées ou en colère, que vous ayez fait quelque chose de mal ou non. J’exprime simplement de l’empathie.”

Todd Howard compatit avec les joueurs PlayStation, mais reconnaît que les exclusivités permettent de réaliser des grands jeux

Le directeur créatif Todd Howard est convaincu de pouvoir réaliser des AAA encore plus ambitieux que par le passé en se concentrant sur moins de plateformes : “Vous ne voulez jamais laisser les gens de côté, n’est-ce pas ? Mais au bout du compte, avoir la capacité de se concentrer vraiment sur ces nouvelles Xbox va donner lieu à un meilleur produit. Nous croyons fermement à toutes les possibilités offertes par Microsoft pour que les jeux soient accessibles à un plus grand nombre de personnes. Qu’il s’agisse de l’intégration avec le PC, qui est énorme pour nous, du streaming dans le nuage et de toutes ces choses. Je pense donc qu’il s’agit d’avoir une vision à long terme. Et notre conviction que ces choses sont fondamentalement bonnes et que la capacité des gens à jouer à nos jeux ne diminue pas. Elle augmente de façon spectaculaire.“