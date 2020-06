Star Wars : Squadrons ne contiendra aucune microtransaction, ni aucune lootbox

Motive Studios promet une expérience vidéoludique complète dès le lancement de Star Wars : Squadrons, sans avoir besoin de mises à jour régulières, d'éléments cosmétiques et autres contenus liés au modèle économique game as a service.

Le jeu de batailles de vaisseaux spatiaux de l’éditeur américain Electronic Arts sera totalement épargné des éléments live service a fait savoir Ian Frazier, directeur créatif chez Motive Studios, même si une réflexion est quand même portée sur des extensions payantes : “Notre état d’esprit a été très old school. Nous essayons de faire de ce jeu un titre qui vaut ses 40 euros, nous voulons être généreux envers les joueurs, et nous voulons que cela ressemble à une expérience complète. Notre idée, c’est de nous dire ‘vous nous avez donné vos 40 euros, voici un jeu que vous allez adorer, merci’. Nous n’essayons pas de le construire autour d’une stratégie de live service. Il est construit comme un jeu qui est complet et génial en soi. Cela ne veut pas dire que nous n’ajouterons jamais rien, je suppose que nous pourrions, mais ce n’est pas le but d’en faire un jeu live service.”

Depuis le début de son développement, Star Wars : Squadrons est prêt pour la réalité virtuelle : “Nous avons commencé le projet et nous avons très rapidement obtenu un premier prototype opérationnel. C’était beaucoup plus rapide que la normale et nous étions très satisfaits. Nous l’avons fait fonctionner en une semaine, et nous avons ajouté la VR à la fin de la deuxième semaine. Comprenez donc que ce jeu est conçu de zéro à la fois pour le format standard et la VR. D’un point de vue commercial, la VR n’a aucun sens. C’est un public beaucoup plus restreint que le marché en général. Mais pourquoi le faisons-nous ? C’est parce que nous pensons que c’est cool.”

Du gameplay pour Star Wars : Squadrons et présentation des Escadrons avec les commandants

Star Wars : Squadrons est un simulateur de vol en vue subjective. Le jeu proposera des combats multijoueurs à 5 contre 5, des batailles épiques à grande échelle, ainsi qu’une histoire inédite située après les événements de Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi. En plus de dévoiler du gameplay à l’EA Play Live 2020, des fiches présentant Lindon Javes, le commandant du Vanguard Squadron de la Nouvelle République, et Terisa Kerrill, la leader du Titan Squadron de l’Empire, ont été mis en ligne sur le site officiel de la licence.