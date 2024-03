Star Wars: Ewan McGregor évoque sa visite sur le plateau d’Ahsoka et une rencontre avec Grogu qui a mal tourné

Ewan McGregor et Mary Elizabeth Winstead ont vécu Star Wars comme une affaire de famille, mais une visite sur le plateau et une rencontre avec Grogu ne se sont pas déroulées comme prévu... Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?

Ewan McGregor, figure emblématique de la saga Star Wars, a récemment évoqué une anecdote amusante lors d’une émission du Tonight Show. Il a raconté une visite sur le plateau de la série Ahsoka qui a mal tourné lorsqu’il a introduit son jeune fils à Grogu, le personnage préféré de ce dernier.

Le fils de McGregor, Laurie, n’a pas réagi comme prévu lors de sa rencontre avec Grogu. Les marionnettistes de Lucasfilm ont réussi à donner vie à Grogu, mais ce dernier semblait trop réaliste aux yeux du jeune garçon. Résultat : Laurie n’a pas cessé de crier, troublé par cette rencontre.

Pour McGregor, Star Wars a toujours été une affaire de famille. Son oncle, Denis Lawson, a joué le rôle de Wedge Antilles dans la trilogie originale. Plus récemment, sa femme Mary Elizabeth Winstead a rejoint le casting d’Ahsoka dans le rôle de Hera Syndulla.

La deuxième saison de la série Ahsoka est actuellement en production. La participation de Mary Elizabeth Winstead en tant que Hera Syndulla est attendue. Le personnage de Grogu pourrait également faire une apparition, compte tenu de la fin de la saison 3 de The Mandalorian.

On en pense quoi ?

La saga Star Wars continue de fasciner et d’unir les générations. L’anecdote de la rencontre entre le jeune Laurie et Grogu illustre parfaitement la magie de cet univers, capable de créer des émotions fortes, même pour les plus jeunes. Cela laisse présager une deuxième saison d’Ahsoka tout aussi captivante, dans laquelle nous pourrions assister à des retrouvailles entre Grogu et le personnage de Mary Elizabeth Winstead, Hera Syndulla.