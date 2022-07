Star Wars : Amandla Stenberg sera la vedette de The Acolyte

Amandla Stenberg va incarner le personnage principal de The Acolyte, la prochaine série Star Wars de Disney+.

Créée par Leslye Headland (Sleeping with Other People, Russian Doll, Bachelorette) et en préparation depuis deux ans, la série télévisée The Acolyte est un thriller qui emmènera les téléspectateurs dans une galaxie de secrets ténébreux et de puissances émergentes du côté obscur dans les derniers jours de l’ère de la Haute République. Dans l’univers de Star Wars, un “acolyte” peut désigner des individus dotés du pouvoir de la force qui suivent l’enseignement d’un Seigneur Sith de grande expérience.

Join us in welcoming Amandla Stenberg to the the Star Wars galaxy. #TheAcolyte https://t.co/PhriTUdZcv pic.twitter.com/LJp9LeZQik — Star Wars (@starwars) July 22, 2022

La comédienne américaine Amandla Stenberg est le premier nom connu du casting. Elle a été acclamée par la critique pour son rôle principal dans The Hate U Give et a récemment participé à l’adaptation de Dear Evan Hansen par Universal Pictures. Star Wars : The Acolyte sera diffusée fin 2023 sur la plateforme de streaming Disney +.