Star Trek : Le retournement culte de Deep Space Nine confronté à une faille majeure

L’un des rebondissements les plus mémorables de la série Star Trek: Deep Space Nine a marqué les esprits des fans, mais cet événement majeur continue de susciter débats et critiques en raison d’un point controversé qui divise encore aujourd’hui.

Tl;dr Un prisonnier cardassien confronte Kira sur ses crimes.

Un double retournement sur l’identité du détenu.

L’épisode questionne la justice après un génocide.

La complexité morale de « Duet »

Derrière les murs de la station Deep Space Nine, l’épisode « Duet », diffusé en juin 1993, met en scène un huis clos tendu où l’ombre du génocide plane. Tout commence lorsqu’un Cardassien nommé Marritza (interprété par Harris Yulin) débarque pour se faire soigner d’une affection rare – un mal contracté uniquement dans un camp de travail tristement célèbre, sous l’occupation cardassienne de Bajor. Pour Kira Nerys, ancienne résistante bajorane, ce détail ne trompe pas : le patient serait-il en réalité un criminel de guerre ayant participé aux pires atrocités ?

Face-à-face dans la cellule

La tension monte dans la petite cellule où Kira interroge sans relâche Marritza. Celui-ci se défend d’avoir été qu’un modeste commis administratif au camp, prétendant n’avoir rien vu des horreurs. Mais son arrogance et ses justifications creusent encore le fossé avec sa geôlière. Rapidement, une première révélation éclate : l’homme détenu ne serait pas Marritza, mais plutôt Gul Darhe’el, infâme commandant du camp.

Et là, tout bascule. Le Cardassien assume soudain pleinement la barbarie dont il est accusé, exposant sa vision glaçante : selon lui, le pillage de Bajor était nécessaire à la survie de l’Empire cardassien, et l’anéantissement des « sous-hommes » une simple conséquence logique de cette politique. Un discours qui évoque immanquablement celui des bourreaux nazis – à la manière du film « The Zone of Interest », sorti récemment – froidement convaincus d’agir pour un bien supérieur.

Justice impossible ?

Ce face-à-face fait alors surgir une question vertigineuse : peut-on vraiment rendre justice après un crime d’une telle ampleur ? Même juger ou exécuter le bourreau ne ramènera pas les morts ni n’effacera les séquelles indélébiles infligées à Bajor. Comme le confesse le personnage : « Punir le coupable apaisera la soif de vengeance, mais n’effacera rien. » Pendant quelques instants sombres, « Duet » confronte sans détour spectateurs et protagonistes à cette impasse morale.

Lueur d’espoir… ou échappatoire narrative ?

Pourtant, la noirceur cède soudain face à un second retournement. L’accusé n’était finalement que Marritza comme il l’avait déclaré au début. Hanté par sa propre impuissance face aux crimes commis, il a cherché à se faire passer pour Gul Darhe’el afin d’offrir aux Bajorans une forme symbolique de réparation – allant jusqu’à risquer sa vie pour provoquer une reconnaissance officielle des exactions cardassiennes.

Cette révélation redonne à l’intrigue une once d’humanité : au cœur même du désespoir, certains cherchent encore la rédemption et le courage moral. Mais faut-il y voir une facilité scénaristique qui nous évite d’affronter toute l’horreur ? Quoi qu’il en soit, ce chef-d’œuvre reste l’un des sommets de Star Trek: Deep Space Nine, interrogeant avec finesse notre rapport à la mémoire collective et à la justice impossible après un drame absolu.