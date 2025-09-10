Star Trek dévoile une nouvelle série inédite qui bouscule l’histoire de la franchise

La franchise Star Trek s’apprête à surprendre ses fans avec l’annonce d’une nouvelle série inédite, proposant un concept radicalement différent de tout ce qui a été réalisé jusqu’à présent dans l’univers de la saga culte.

Tl;dr Star Trek lance une série animée pour les tout-petits.

Paramount vise une nouvelle génération de fans.

Synergie renforcée entre cinéma et télévision Star Trek.

Une nouvelle génération dans l’univers Star Trek

Les temps changent, et la franchise Star Trek, pilier de la culture populaire depuis près de soixante ans, n’échappe pas à la règle. Aujourd’hui, c’est à travers une initiative inédite que l’univers interstellaire tente de séduire : l’arrivée de Star Trek: Scouts, une série animée au format court, conçue spécifiquement pour les enfants d’âge préscolaire. Disponible dès à présent sur YouTube, ce programme introduit les plus jeunes aux aventures de JR, Sprocket et Roo, trois aspirants membres de la Starfleet. À ce jour, deux épisodes sont proposés gratuitement en ligne.

L’enjeu stratégique derrière Scouts

Il est évident que ce nouveau pari ne relève pas du hasard. Depuis la finalisation du rapprochement entre Skydance et Paramount, le studio entend placer Star Trek au cœur de sa stratégie. Plusieurs longs-métrages sont en développement – même si aucun calendrier n’a été officialisé. Ce positionnement traduit la volonté affirmée du groupe d’inscrire la franchise parmi ses piliers incontournables. Pour y parvenir durablement, il devient crucial d’initier un nouveau public : attirer les enfants très tôt pourrait transformer certains en fidèles « trekkies » pour les décennies à venir.

Un virage vers l’unité télé-cinéma

Longtemps, le fossé entre les séries télévisées et les films s’est creusé au sein de l’univers Star Trek, conséquence directe de la séparation entre Paramount et CBS dès 2006. Les films suivaient leur propre chronologie, coupés des séries diffusées sur Paramount+. Mais selon Dana Goldberg, dirigeante chez Paramount, cette époque touche à sa fin : « Nous ne voulons plus fonctionner en silos séparés… il s’agit désormais de faire dialoguer cinéma et télévision. »

Soutenir l’héritage tout en innovant

L’objectif est limpide : renouveler l’intérêt autour d’une saga parfois jugée classique tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Avec son format accessible sur le web – parfait pour les tablettes des petits – et ses personnages qui apprennent l’entraide et la résolution de problèmes, Scouts coche plusieurs cases :

Introduction ludique à l’univers Star Trek ;

Mise en avant de valeurs éducatives ;

Pont naturel vers d’autres volets de la franchise.

Reste à voir si cette passerelle séduira assez pour forger une nouvelle vague d’inconditionnels. Une chose est sûre : Star Trek poursuit son exploration… là où aucune saga n’était encore allée.