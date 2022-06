Stalker 2 : Heart of Chornobyl arrivera dans le courant de l’année 2023

Stalker 2 : Heart of Chornobyl sortira en 2023. Le studio GSC a dû faire face à de nombreuses difficultés.

Les sorties de jeux vidéo s’enchaînent rapidement, certains joueurs ont même parfois du mal à suivre tant il y en a à faire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts. Si vous avez aimé Stalker 2, peut-être serez-vous intéressé(e) d’avoir des nouvelles de Stalker 2 : Heart of Chornobyl. Aujourd’hui, les fans ont (enfin) davantage de précision quant à sa sortie.

Stalker 2 : Heart of Chornobyl sortira en 2023

GSC Game World espère pouvoir sortir Stalker 2 : Heart of Chornobyl l’année prochaine. Le studio a publié cette nouvelle fenêtre de lancement dans un trailer qu’il a dévoilé tout récemment dans le cadre de l’événement Microsoft Xbox Games Showcase Extended. GSC avait jusqu’à présent prévu de sortir le jeu avant la fin de l’année, mais il devenait de plus en plus difficile de tenir cette date, a fortiori une fois que l’entreprise a dû mettre en pause le développement à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le studio GSC a dû faire face à de nombreuses difficultés

Des fans avait repéré cette nouvelle fenêtre de lancement lorsque la firme de Redmond avait publié une mise à jour sur le Xbox Game Pass durant sa présentation Xbox et Bethesda ce dimanche. “C’est arrivé un peu plus tôt que ce que nous avions prévu, nous voulions dévoiler cette annonce dans les jours à venir”, déclarait un porte-parole de GSC Game World à PC Gamer ce lundi. “Mais oui, le jeu est désormais prévu pour 2023.”

Outre un tout nouveau trailer, le studio a aussi publié un nouveau vlog venant détailler certaines difficultés auxquelles ses équipes ont dû faire face depuis le début de l’invasion en Ukraine. GSC a repris récemment son travail sur Stalker 2 après avoir relocalisé certains de ses collaborateurs à Prague. Le studio a par ailleurs aussi modifié le sous-titre, passant de “Heart of Chernobyl” à “Heart of Chornobyl”, pour refléter l’orthographe ukrainienne du site sur lequel a eu lieu la terrible catastrophe nucléaire de 1986.