Square Enix met fin au développement de Just Cause Mobile

La déclinaison mobile de Just Cause est officiellement annulée par l'éditeur japonais Square Enix.

Just Cause Mobile s’inscrit dans une longue lignée de fermetures soudaines et abruptes avec très peu de préavis pour les joueurs comme Bravely Default : Brilliant Lights, Final Fantasy VII : The First Soldier et Echoes of Mana, ce dernier après moins d’un an d’activité. Le AAA free-to-play en monde ouvert avait été annoncé pour la première fois en 2020 lors des Game Awards avant d’être lancé en accès anticipé dans un certain nombre de régions telles que Singapour, la Malaisie et les Philippines. Si le lancement était planifié pour 2022, il a été repoussé à une date indéterminée même après l’arrêt de son accès anticipé en février dernier.

BREAKING: Square Enix announces end of development for @justcausemobile 🪦 First announced in 2020, Just Cause Mobile was in development for a long time. The game was originally scheduled to launch in 2021, but constant delays kept pushing the release window. And now we are… pic.twitter.com/CNdi3b3VE8 — GamingonPhone (@GamingonPhone) July 2, 2023

Anne-Lou Grosbois-Favreau, Global Brand Manager chez Square Enix External Studios, a déclaré :

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons la fin du développement de Just Cause Mobile. Le jeu est désormais indisponible sur les boutiques numériques. Il n’est jamais facile de faire une annonce de cette nature, surtout pour nos fans qui ont attendu la sortie du jeu. Nous apprécions sincèrement le soutien que vous nous avez apporté.

Le mobile intéresse de moins en moins Square Enix

Square Enix a enregistré une baisse de son résultat d’exploitation et de ses ventes nettes, mais n’a pas procédé à des licenciements ou à des restructurations. Il semble possible que la société tente de revenir sur sa stratégie mobile globale, avec un grand nombre de titres qui englobent de nombreux petits publics de niche, une tactique qui peut s’avérer inefficace si vous pouvez trouver moins de titres qui attirent le plus grand nombre.

Un rival comme Supercell excelle dans l’art de gérer quelques succès (et d’être impitoyable avec le reste). Il se peut que Square Enix cherche à imiter les créateurs de Clash of Clans, du moins sur mobile. Pour ceux qui suivent le jeu, la nature soudaine et abrupte de la fermeture est susceptible de susciter des inquiétudes. Cela soulève certainement un certain nombre de questions quant à savoir si Square Enix a fini de tailler dans le gras de son catalogue mobile cette année.