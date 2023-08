Spy Kids : Armageddon, le retour des enfants-espions sur Netflix

Everly Carganilla et Connor Esterson seront les vedettes de Spy Kids : Armageddon.

Écrit, réalisé et produit par Robert Rodriguez (Sin City, Machete, Alita : Battle Angel) pour Netflix avec l’aide de Racer Max (The Adventures of SharkBoy and LavaGirl, We Can Be Heroes, Santos) ainsi que le soutien de Skydance et Spyglass, le film Spy Kids : Armageddon se déroule dans un contexte où les enfants des plus grands agents secrets du monde aident involontairement un puissant développeur de jeux à déclencher un virus informatique qui lui donne le contrôle de toute une technologie, ce qui les amène à devenir eux-mêmes des espions pour sauver leurs parents et le monde.

Un trailer pour Spy Kids : Armageddon

Spy Kids : Armageddon sera diffusé en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 22 septembre prochain.

Les nouveaux Spy Kids, Tony et Patty, sont interprétés par deux nouveaux acteurs, Connor Esterson et Everly Carganilla. Zachary Levi et Gina Rodriguez incarnent leurs parents, Terrence et Nora, et Billy Magnussen est le nouveau méchant diabolique Rey “The King” Kingston. Bien que présent dans le dessin animé Spy Kids : Mission Critical, les personnages Juni et Carmen de Daryl Sabara et Alexa PenaVega ne seront pas présents dans ce film qui se veut être un reboot de la licence.