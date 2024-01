Spiny Shell ou Blue Shell : Nintendo admet sa défaite face aux fans

Dans le film d'animation Super Mario Bros. d'llumination Entertainment, une réplique anodine confirme que Nintendo a enfin renoncé à sa lutte contre les fans concernant l'appellation anglaise de la fameuse "carapace bleue".

Tl;dr Nintendo arrête la bataille avec les fans sur le nom d’un objet.

The Super Mario Bros. Movie a rapporté plus d’un milliard de dollars.

Le nom officiel Spiny Shell est renommé Blue Shell.

Ce changement souligne l’engagement du film envers les fans.

Un film à succès pour Nintendo

Basé sur la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom, The Super Mario Bros. Movie a suivi les aventures palpitantes des plombiers italo-américains dans un monde alternatif. Avec plus d’un milliard de dollars de recettes, le film est devenu l’un des plus grands succès de 2023.

Le détail qui fait la différence

Ce qui a contribué à son succès, c’est notamment la multitude de références cachées pour les fans de longue date. L’une des scènes les plus mémorables du film adapte les circuits dangereux du très apprécié jeu Mario Kart pour une scène de poursuite à couper le souffle. Un détail a particulièrement marqué les esprits : le changement du nom officiel d’un objet du jeu.

Fin de la bataille sur le nom d’un objet

Dans les jeux Mario Kart, il y a un objet que les joueurs peuvent utiliser pour viser le coureur en première position et le stopper net. Apparu pour la première fois dans Mario Kart 64 en 1996, cet objet a toujours été appelé Spiny Shell par Nintendo. Cependant, les fans ont depuis toujours préféré l’appeler Blue Shell ou carapace bleue dans la langue de Molière. Pendant 28 ans, Nintendo a insisté pour conserver le nom Spiny Shell, mais le film a finalement admis leur défaite dans cette bataille en l’appelant Blue Shell.

Un signe de respect envers les fans

Ce changement de nom est une preuve de l’engagement du film à satisfaire les fans des jeux. Il montre que le film a été créé pour les fans et qu’il utilise les noms que ces derniers reconnaissent plus rapidement. Ainsi, The Super Mario Bros. Movie rejoint d’autres adaptations de jeux vidéo réussies, comme The Last of Us ou Five Nights at Freddy’s, dans leur volonté de respecter les fans.