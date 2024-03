Spin-off de Young Sheldon : Confirmation et toutes les infos essentielles

Après sept saisons, la populaire série "Young Sheldon" touche à sa fin, mais l'histoire ne s'arrête pas là : un spin-off a été annoncé pour prendre la relève. Qu'attendons-nous de cette nouvelle série ?

Une nouvelle série pour le “Big Bang Theory” univers

Après sept saisons palpitantes, la série à succès Young Sheldon tire sa révérence, cédant la place à un spin-off qui promet de continuer à captiver les fans de l’univers du Big Bang Theory.

Le spin-off récemment annoncé n’est pas à confondre avec celui du Big Bang Theory que le producteur Chuck Lorre a également annoncé fin 2023. Bien que celui-ci reste encore flou, le spin-off de Young Sheldon semble plus concret, laissant supposer qu’il pourrait atteindre les écrans plus rapidement.

Un spin-off confirmé centré sur Georgie et Mandy

Contrairement au spin-off incertain de la série The Big Bang Theory, celui de Young Sheldon a été officiellement annoncé en janvier 2024. Le réseau CBS développe ce projet pour combler le vide laissé par l’arrêt de Young Sheldon après sept saisons. Le spin-off mettra en scène les personnages de Georgie et Mandy et sera réalisé en mode single-camera, sans la typique bande-son de sitcom de ses prédécesseurs.

Le casting du spin-off

Le spin-off, centré sur Georgie et Mandy, devrait logiquement voir le retour de Montana Jordan et Emily Osment dans leurs rôles respectifs. Cependant, leur participation n’est pas encore confirmée. Malgré cela, les chances de refus semblent minces étant donné le succès potentiel de tout ce qui touche à TBBT ou Young Sheldon.

L’intrigue du spin-off

Bien que les détails exacts de l’intrigue du spin-off n’aient pas encore été révélés, il est connu qu’il se concentrera sur Georgie et Mandy alors qu’ils commencent leur nouvelle vie en tant que parents. Le spin-off de Young Sheldon pourrait approfondir la fin de leur relation, ou bien réviser un peu l’histoire.