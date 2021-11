Spider-Man : Sony prépare une nouvelle trilogie avec Marvel, Tom Holland sera encore là

La collaboration entre Sony et Marvel pour les films Spider-Man ne va pas s'arrêter.

Alors que Spider-Man : No Way Home mettra fin à la trilogie “Home” initiée par Spider-Man : Homecoming et suivie de Spider-Man : Far From Home, Amy Pascal a annoncé dans une entrevue accordée à Fandango qu’une nouvelle trilogie est d’ores et déjà en préparation. L’ancienne vice-présidente de Sony Pictures Entertainment, mais encore responsable des adaptations cinématographiques du Spider-Man Universe, assure d’ailleurs que le comédien britannique Tom Holland est impliqué dans cette dernière : “Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – ce n’est pas le dernier film Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel, mais cela ne fait pas partie de… nous pensons que ce sont trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. Marvel et Sony vont continuer à travailler ensemble en tant que partenaires.”

Tom Holland prépare déjà sa succession…

Dans les colonnes du magazine américain Total Film, l’acteur Tom Holland s’est confié sur la pression qu’il a sur les épaules en étant la star de Sony/Marvel et sait qu’il devra un jour tourner la page Spider-Man : “Que ça soit dans un an ou dans cinq ans, je me ferai un devoir d’enseigner à mon successeur ce qu’implique d’être Spider-Man. Chaque fois que vous sortez dans la rue, vous représentez Spider-Man. C’est dur. C’est éprouvant. Parfois, vous voulez simplement aller au pub et vous en coller une, sans avoir à penser à la réaction du public… Quand vous rencontrez tous ces gamins, qui n’ont pas encore vraiment l’âge de savoir ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, c’est très excitant. Je vais toujours leur parler en prenant un accent, c’est vraiment amusant. C’est une responsabilité que j’ai aimé avoir à supporter… Quand quelqu’un prendra ma place, je leur donnerai quelques conseils sur comment gérer et je leur donnerai mon numéro en mode ‘si t’as besoin de moi mon pote, je suis là !’“