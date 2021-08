Spider-Man: No Way Home dévoile sa première bande-annonce officielle

La première bande-annonce officielle de Spider-Man : No Way Home est arrivée, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la hype est bien présente !

L’univers Marvel n’en finit plus de s’agrandir. Si le MCU a déjà pléthore de personnages avec lesquels jouer, d’autres s’invitent à la fête. À cause d’histoires entre Sony et Marvel, Spider-Man ne fut jamais invité. La situation semble aller un peu mieux ces derniers temps et les fans attendent avec impatience Spider-Man : No Way Home. Aujourd’hui, ils ont droit à une première bande-annonce officielle.

La première bande-annonce officielle de Spider-Man : No Way Home est arrivée

Il y a déjà eu plusieurs films de super-héros cette année, mais parmi cette déjà pourtant fort sympathique, le film Spider-Man est probablement l’un des plus attendus. Ceci parce que, avec la fin du film précédent, et la petite guerre entre Sony et Marvel, il a bien failli ne pas y avoir de troisième film.

Ceci étant dit, celles et ceux qui attendent impatiemment ce Spider-Man : No Way Home seront très certainement ravis d’apprendre que la première bande-annonce officielle du film vient d’être dévoilée. Et cet extrait de 3 petites minutes confirme ce que beaucoup savaient déjà à l’heure actuelle, de nombreux acteurs des films Spider-Man précédents ont repris leur rôle.

Il va maintenant falloir patienter jusqu’en décembre !

Cela est rendu possible grâce à Doctor Strange, qui a pu altérer le multivers et faire ainsi fusionner plusieurs univers, ce qui explique pourquoi les anciens personnages de Spider-Man peuvent désormais évoluer dans le MCU. Cette bande-annonce fait clairement monter l’intérêt pour ce film, les fans doivent désormais trépigner d’impatience mais il faudra attendre de voir le film complet pour savoir si tout cela tient la route.

Spider-Man : No Way Home est actuellement prévu pour le 15 décembre 2021 dans les salles obscures françaises. Un exemple supplémentaire que Disney change totalement de stratégie en ne voulant, apparemment, plus sortir ses blockbusters au cinéma et sur Disney+ en simultané.