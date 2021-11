Spider-Man : No Way Home accueille des “visiteurs” de tous les univers

La stabilité de l'espace-temps est altéré dans Spider-Man : No Way Home au point de plonger Peter Parker et ses amis dans le multivers.

Pour la première fois dans l’histoire cinématographique de Spider-Man, l’identité du célèbre tisseur de toile est révélée, mettant en conflit ses responsabilités de super-héros avec sa vie normale et mettant en danger ceux qui lui sont les plus chers. Lorsqu’il demande l’aide du Docteur Strange, toujours incarné par Benedict Cumberbatch, pour rétablir son secret, le sort du maître des arts mystiques fait un trou dans leur monde, libérant les méchants les plus puissants qui aient jamais combattu un Spider-Man dans n’importe quel univers. Peter va devoir relever le plus grand défi de sa vie, ce qui modifiera à jamais non seulement son propre avenir, mais aussi celui du multivers.

Un trailer pour Spider-Man : No Way Home

Comme prévu, cette nouvelle bande-annonce prépare le retour de quelques visages familiers. Alfred Molina et Willem Dafoe reprennent leurs rôles du Dr Otto Octavius/Docteur Octopus et du Bouffon Vert (Norman Osborn) des films Spider-Man avec Tobey Maguire, tout comme l’Electro (Max Dillon) de Jamie Foxx qui a fait son apparition dans les longs-métrages avec Andrew Garfield. A noter que Aleksei Sytsevich/Rhino va également croiser le chemin du Peter Parker interprété par Tom Holland, mais rien ne dit pour le moment que Paul Giamatti est dans le casting.

Spider-Man : No Way Home est réalisé par Jon Watts et sortira en salles le 15 décembre prochain en France.