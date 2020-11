Spider-Man : Miles Morales, un spot TV en images de synthèse

Sony Interactive Entertainment fait la promotion de Spider-Man : Miles Morales avec I'm Ready de Jaden Smith.

Pour se motiver à affronter Le Bricoleur (un super-vilain qui possède un don presque surhumain, à savoir être capable d’inventer des gadgets sophistiqués à partir de rien d’autre que des pièces de rechange disponibles sur des appareils ménagers ordinaires) et ses sbires les plus dévoués, Miles Morales écoute de la musique via ses écouteurs sans fil dans une publicité en CGI.

Be greater, Be yourself… Be Miles Morales

“Assistez à l’avènement de Miles Morales en tant que héros, à mesure qu’il apprend à maîtriser de nouveaux pouvoirs détonants pour devenir sa propre version de Spider-Man. Dans la dernière aventure de l’univers Marvel’s Spider-Man, le jeune Miles Morales prend ses marques dans son nouveau foyer tout en marchant dans les pas de son mentor, Peter Parker, en tant que nouveau Spider-Man. Mais quand une lutte de pouvoir menace de détruire son nouveau foyer, le héros en devenir se rend compte qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour sauver New York, Miles doit enfiler la tenue de Spider-Man et lui faire honneur.”

Spider-Man : Miles Morales sortira sur PS5 et PS4 d’ici le 12 (USA, Japon, Canada, Mexico, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud) puis le 19 novembre (France et le reste du monde).

