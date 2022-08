South Park : un nouveau jeu est en développement, THQ Nordic récupère la licence

L'éditeur autrichien THQ Nordic a annoncé le développement d'une nouvelle adaptation vidéoludique de South Park.

À la fin de la conférence numérique THQ Nordic Digital Showcase 2022, la filiale d’Embracer Group a déclaré :

Nous avons 43 jeux en développement dont 26 encore non annoncés APRÈS cet événement.

Mais le chiffre “26” a ensuite été gribouillé. Et le logo de South Park Digital Studios est apparu, avec en fond sonore Randy Marsh de South Park criant “Hot hot hot hot !”.

Puis la déclaration initiale de THQ Nordic est revenue, indiquant désormais qu’il y a 25 jeux non annoncés au lieu de 26, car un nouveau jeu dans l’univers de South Park est officiellement en cours de développement. Pour le moment, nous ne connaissons pas le nom du studio qui s’en occupe, mais THQ Nordic récupère la licence après qu’elle se soit baladée chez Acclaim, Microsoft et Ubisoft.

Trey Parker et Matt Stone travaillent sur un nouveau jeu South Park depuis un an

En août 2021, un rapport de Bloomberg dévoilait la signature un nouvel accord de 900 millions de dollars entre ViacomCBS et les créateurs de South Park. Dans une note séparée, citant un email de Matt Stone, un nouveau jeu South Park était déjà en cours de développement au sein du South Park Digital Studios avec Trey Parker et son acolyte à la supervision. Il n’est pas improbable que THQ Nordic était également impliqué à l’époque.

Les derniers jeux South Park sur consoles sont The Stick of Truth (2014) et The Fractured but Whole (2017) avec Ubisoft et Obsidian Entertainment pour le premier (a noter qu’il devait être publié par THQ, avant que celle-ci ne fasse faillite et que le projet soit repris par l’éditeur français.), et Ubisoft San Francisco pour le second. Pour les smartphones, RedLynx s’est illustré avec South Park : Phone Destroyer, un jeu de stratégie en temps réel.