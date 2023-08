South Park : Snow Day! mise sur des batailles de boule de neiges en multijoueur

THQ Nordic, South Park Digital Studios et Question Games dévoilent South Park : Snow Day!.

Si Ubisoft avait choisi la voie du RPG avec South Park : The Stick of Truth et South Park : The Fractured but Whole, THQ Nordic préfère passer à autre chose avec South Park : Snow Day!. En plus d’adopter une direction artistique à l’ancienne avec de la 3D, ce nouvel opus propose une nouvelle histoire originale tout en se focalisant sur du multijoueur coopératif :

Rejoignez Cartman, Stan, Kyle et Kenny pour célébrer le jour le plus magique de la vie d’un jeune enfant, à savoir un jour de neige. Rassemblez jusqu’à trois amis et battez-vous dans les rues enneigées de South Park pour sauver le monde et profiter d’une journée sans école.

Un trailer pour South Park : Snow Day!

South Park : Snow Day! sortira en 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC.