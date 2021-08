Sony veut fabriquer un robot qui pourrait un jour gagner son propre prix Nobel

Sony rêve de robots suffisamment intelligents pour recevoir leur propre prix Nobel, des intelligences artificielles qui feraient jeu égal avec l'esprit humain.

Les robots et l’intelligence artificielle peuvent être utilisés conjointement pour réaliser de nombreuses actions. Ces deux sciences peuvent permettre la détection de maladies chez les patients avant qu’un humain ne le puisse, elles peuvent mettre au point de nouveaux médicaments, elles peuvent fabriquer des produits de manière plus efficiente que l’Homme, elles peuvent explorer des zones dans lesquelles les humains ne peuvent se rendre, etc. Mais peuvent-elles gagner un prix Nobel ?

C’est quelque chose que le Dr. Hiroaki Kitano, PDG de Sony Computer Science Laboratories, espère pour le futur. Son plan est de créer une “forme de science hybride qui pourrait amener la biologie des systèmes et d’autres sciences à un autre niveau”. Autrement dit, une intelligence artificielle qui serait suffisamment intelligente pour faire jeu égal avec les esprits scientifiques humains les plus évolués.

Le problème avec la plupart des robots, c’est qu’ils sont aussi doués que la personne qui les a fabriqués et que le logiciel qui les fait fonctionner. Ceci contrairement aux humains qui peuvent penser par eux-mêmes, arriver à leurs propres conclusions et trouver des solutions à leurs problèmes. Certains esprits sont clairement meilleurs que d’autres dans ces situations et c’est précisément ce que Hiroaki Kitano espère pouvoir recréer dans le monde de l’intelligence artificielle, peut-être d’ici à 2050.

Selon ses propres mots : “la caractéristique distinctive de ce défi est de déployer le système dans un domaine ouvert pour réaliser des découvertes significatives plutôt que de redécouvrir ce que nous savons déjà ou tenter de reproduire les processus de la pensée humaine. L’objectif est de reformuler la découverte scientifique elle-même et de créer une forme alternative de découverte scientifique.”

Notre homme est aussi profondément convaincu qu’en “outsourçant” la génération d’hypothèses à explorer, les scientifiques humains s’offriraient davantage de temps pour se concentrer sur des stratégies de recherche pour décider dans lesquelles de ces hypothèses se plonger.