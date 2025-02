Sony rétablit ses services après une interruption prolongée du PlayStation Network

Une panne massive et soudaine a rendu le PlayStation Network inaccessible pendant plusieurs heures.

Sony a confirmé l’incident et enregistré près de 70.000 signalements avant de déployer une solution.

Le PSN est désormais rétabli, et Sony s’est excusé pour la gêne occasionnée.

Une panne paralysante pour les joueurs

Tout a commencé le 8 février 2025 aux alentours de 1h du matin (heure française), lorsque les premiers signalements de problèmes ont émergé. Sony a rapidement mis à jour sa page de statut pour confirmer l’incident, indiquant que plusieurs services étaient touchés : la gestion des comptes, les fonctionnalités sociales, le PlayStation Store et même l’accès aux jeux en ligne. Certains joueurs n’ont pas pu lancer leurs jeux achetés numériquement, tandis que d’autres ont constaté l’impossibilité de voir leurs amis en ligne ou leurs trophées. Cette panne a immédiatement suscité une vague de frustration au sein de la communauté PlayStation.

Des jeux inaccessibles et une expérience limitée

Durant l’interruption, de nombreux joueurs ont rencontré des difficultés pour accéder à leurs jeux dématérialisés. À 5h45 (heure française), certains titres nécessitant une connexion permanente, comme Fortnite, affichaient des messages d’erreur empêchant toute connexion. D’autres, comme Final Fantasy 7 Rebirth, semblaient fonctionner en mode hors ligne. Cette panne a mis en lumière la dépendance croissante des jeux modernes aux services en ligne, rendant certains titres totalement inaccessibles même en solo. De plus, l’aspect social du PSN était également hors service : plus possible de voir sa liste d’amis, d’envoyer des invitations ou même de vérifier son propre statut en ligne.

Un incident d’ampleur mondiale

Sony a officiellement annoncé que la panne avait débuté à 1h (heure française), mais le site Downdetector, spécialisé dans le suivi des incidents, a enregistré les premiers signalements dès minuit. À son pic, l’interruption a généré près de 70.000 signalements, témoignant de l’ampleur du problème. De nombreux joueurs se sont plaints sur les réseaux sociaux, cherchant à savoir si la panne était généralisée ou isolée. Ce n’est pas la première fois que le PlayStation Network connaît des problèmes de cette envergure : en octobre dernier, une panne avait duré environ huit heures, et un incident partiel avait déjà eu lieu en mai. Ces interruptions répétées posent la question de la fiabilité des infrastructures en ligne de Sony.

Un retour à la normale et des excuses de Sony

Après plusieurs heures de perturbation, Sony a finalement annoncé sur le réseau social X via le compte @AskPlayStation que le PSN était rétabli. L’entreprise a confirmé que tous les services étaient de nouveau fonctionnels et a présenté ses excuses aux joueurs pour la gêne occasionnée. Elle a également recommandé de consulter sa page de statut en cas de nouveaux incidents. Cet épisode rappelle à quel point les plateformes de jeu en ligne sont devenues essentielles pour les joueurs, et à quel point une panne peut impacter l’expérience vidéoludique. Heureusement, la situation semble désormais totalement stabilisée, et les utilisateurs peuvent reprendre leurs activités sur PlayStation Network sans encombre.