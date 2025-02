PlayStation Network (PSN) en panne

PlayStation a informé que ses services en ligne (PSN) rencontrent des perturbations à l'échelle mondiale, suscitant l'impatience des joueurs.

Tl;dr Les services en ligne de PlayStation sont perturbés mondialement.

Sony tente de résoudre ces problèmes le plus rapidement possible.

Ces perturbations engendrent l’impatience et la colère des joueurs.

Edit : certains utilisateurs parviennent de nouveau à se connecter au PSN depuis environ 20h30 ce samedi. Sony n’a pour le moment pas mis à jour le statut de la panne ni annoncé un rétablissement complet du service.

En panne : la frustration des joueurs de PlayStation

Le géant japonais Sony a annoncé ce samedi 8 février que les services en ligne de ses consoles PlayStation connaissent des perturbations à l’échelle mondiale, engendrant l’exaspération de nombreux utilisateurs.

Un problème mondial

De la Thaïlande aux États-Unis, les joueurs rencontrent des difficultés pour lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. Sony a assuré être en train de résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais. Sur son site, l’entreprise a adressé un message similaire à ses utilisateurs, qu’ils soient basés en France, aux États-Unis, en Argentine ou en Thaïlande.

Services en ligne : une importance cruciale

Les services en ligne de PlayStation sont d’une importance capitale pour les possesseurs de consoles Sony, tels que la PS4 et la PS5. Ils permettent notamment de jouer en réseau à des jeux populaires comme Fortnite ou Call of Duty. Le site spécialisé Down Detector a relevé un pic de difficultés de connexion vendredi soir aux États-Unis, qui s’est légèrement atténué au fil des heures sans pour autant disparaître.

https://x.com/PlayStationFR/status/1888225210001658150

Des joueurs sur le qui-vive

Sur les réseaux sociaux, ces perturbations ont engendré impatience et colère chez les utilisateurs.

Cette situation rappelle à quel point les services en ligne sont devenus essentiels pour l’expérience des joueurs. En attendant, Sony fait tout son possible pour rétablir la situation et apaiser l’irritation de ses utilisateurs.