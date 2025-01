Sony revoit ses investissements dans les jeux-services en annulant deux projets

Bend Studio et Bluepoint Games voient leurs jeux-services annulés, mais Sony les aidera à réorienter leurs efforts vers de nouvelles productions.

Tl;dr Sony annule les jeux-services de Bend Studio et Bluepoint Games.

Les deux studios restent opérationnels avec l’aide de Sony pour préparer leur avenir.

Cette décision intervient dans un contexte difficile pour l’industrie vidéoludique, marqué par des échecs commerciaux et des licenciements massifs.

Des annulations pour mieux repenser l’avenir

Sony a annoncé l’annulation de deux jeux-services non dévoilés, développés par Bend Studio et Bluepoint Games. Ces jeux, conçus pour générer des revenus récurrents grâce à des microtransactions, ont été abandonnés après un « examen récent ». La décision reflète une révision stratégique face à un marché où ces modèles économiques, bien que lucratifs en cas de succès, restent très risqués. Sony confirme que cette décision ne signifie pas la fermeture des studios concernés.

Un équilibre entre solo et multijoueur

Un porte-parole de Sony a réaffirmé l’engagement de l’éditeur japonais envers une offre diversifiée combinant les expériences solo et les jeux avec une composante en ligne. Bend Studio et Bluepoint Games, décrits comme des équipes talentueuses et essentielles aux PlayStation Studios, continueront à recevoir le soutien de Sony. Des discussions sont en cours pour déterminer leurs prochains projets, ce qui témoigne d’une volonté de protéger ces équipes malgré le contexte difficile.

Le pari risqué des jeux-services

Depuis plusieurs années, Sony a massivement investi dans les jeux-services. Si Helldivers 2 a rencontré le succès, au point d’être prochainement adapté en film, Concord a été un échec retentissant. Ce dernier a d’ailleurs été retiré des ventes en moins de deux semaines. La stratégie de Sony dans ce domaine s’est avérée coûteuse, avec des annulations multiples, y compris un projet basé sur Spider-Man.

Un secteur en crise et des emplois en jeu

Sony n’a pas encore confirmé si ces annulations entraîneront des suppressions de postes. Toutefois, un mémo interne assure que tout sera fait pour minimiser l’impact sur les employés. Cette annonce survient dans un contexte difficile pour l’industrie du jeu vidéo, marquée par des ralentissements de croissance et des licenciements massifs ces deux dernières années. Sony cherche à stabiliser ses opérations tout en ajustant sa stratégie à un marché imprévisible.