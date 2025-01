Hideaki Nishino prend les pleins pouvoirs de PlayStation

Sony Interactive Entertainment annonce un changement de direction avec Hideaki Nishino à sa tête.

Tl;dr Hideaki Nishino va devenir Président et CEO de Sony Interactive Entertainment à partir du 1er avril 2025.

Il supervisera l’ensemble des activités de PlayStation, tandis qu’Hermen Hulst restera à la tête des studios.

Cette nomination vise à renforcer l’innovation et l’expansion de la marque dans l’industrie du jeu vidéo.

Une réorganisation stratégique

Cette nomination s’inscrit dans une volonté de renforcer la cohésion au sein de Sony Interactive Entertainment. Hideaki Nishino, déjà CEO du Platform Business Group depuis juin 2024, prend désormais la tête de l’ensemble de la société basée à San Mateo, en Californie, aux États-Unis. Il supervisera le développement technologique, les services, l’expérience utilisateur et les relations avec les éditeurs tiers. Hermen Hulst, CEO du Studio Business Group, continuera de diriger la production des jeux issus des PlayStation Studios et rendra compte directement à Hideaki Nishino. Cette nouvelle organisation vise à optimiser la gestion et l’innovation chez PlayStation.

L’expérience de Hideaki Nishino au service de PlayStation

Présent chez Sony depuis les années 2000, Hideaki Nishino a joué un rôle clé dans l’évolution de la marque PlayStation. En tant que responsable de l’expérience plateforme, il a supervisé le développement des services en ligne, du matériel et des innovations logicielles. Son expertise dans les relations avec les éditeurs et développeurs tiers a également contribué à l’expansion de l’écosystème PlayStation. Son leadership sera essentiel pour garantir une croissance continue et proposer de nouvelles expériences aux joueurs du monde entier.

Hermen Hulst reste aux commandes des PlayStation Studios

Si NHideaki Nishino prend la tête de SIE, Hermen Hulst conserve son poste de CEO du Studio Business Group. Il continuera de superviser le développement et l’édition des jeux issus des PlayStation Studios sur consoles et PC. De plus, il dirigera l’adaptation des licences PlayStation sur d’autres formats, notamment à travers PlayStation Productions. Son rôle sera crucial pour assurer la qualité et l’attrait des exclusivités qui font le succès de la marque japonaise. Cette répartition des responsabilités garantit une continuité dans la stratégie de contenu de Sony Interactive Entertainment.

Une vision tournée vers l’avenir

Sous la direction de Hideaki Nishino, SIE entend poursuivre l’expansion de l’univers PlayStation à travers l’innovation technologique et l’élargissement de sa communauté. L’objectif est de proposer des expériences toujours plus immersives en repoussant les limites du jeu vidéo. L’accent sera mis sur l’intégration des nouvelles technologies, le développement des services PlayStation et l’exploitation des licences à travers de nouveaux médias. Cette restructuration marque un tournant stratégique pour Sony Interactive Entertainment et prépare l’avenir de PlayStation.