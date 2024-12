PlayStation Tournaments: XP, le nouveau tournoi eSport de Sony Interactive Entertainment

Avec PlayStation Tournaments: XP, Sony Interactive Entertainment rassemble sa communauté eSport autour d’un événement unique en studio et retransmis en direct.

Tl;dr PlayStation Tournaments: XP est un tournoi eSport de Sony qui culminera par une finale à Londres le 18 janvier 2025.

Les joueurs se qualifient via des tournois en ligne sur quatre jeux PS5.

Les fans pourront suivre l’événement en streaming, voter en direct et célébrer la communauté eSport.

Une compétition globale et immersive

Depuis le lancement des PlayStation Tournaments sur PS5, Sony continue de fédérer les amateurs de compétitions et les fans d’eSport à travers le monde. Le PlayStation Tournaments: XP est conçu pour réunir les meilleurs joueurs mondiaux autour d’une expérience compétitive unique et en présentiel. Ce tournoi débutera par des qualifications en ligne ouvertes, menant à une finale en studio le 18 janvier 2025 à Londres. Les participants s’affronteront en équipes symbolisées par les emblèmes de la PlayStation : Triangle, Cercle, Croix et Carré.

Les qualifications sont ouvertes à tous les joueurs PS5 via des tournois organisés sur des titres phares comme Tekken 8, EA Sports FC 25, Fortnite et Astro Bot jusqu’au 13 décembre 2024. Les vainqueurs des qualifications ouvertes participeront à des finales régionales fermées en ligne. Les champions de ces finales décrocheront leur billet pour Londres, incluant le transport et l’hébergement, afin de se joindre à cette célébration compétitive.

Une expérience unique à Londres

Lors de l’événement londonien, les joueurs qualifiés rejoindront des équipes représentées par des capitaines et spécialistes emblématiques de la communauté. Ces figures clés encadreront et encourageront leurs équipes à travers des affrontements palpitants et des mini-jeux surprises. Après plusieurs rounds de compétition, les deux meilleures équipes s’affronteront pour le titre de tout premier champion du PlayStation Tournaments: XP. Chaque match sera diffusé en direct, offrant une immersion totale pour les spectateurs.

Une célébration de la communauté eSport

Les fans d’eSport pourront suivre la compétition en streaming sur les chaînes YouTube et Twitch de PlayStation, et même influencer le tournoi via des sondages en direct. Les points marqués par les spectateurs contribueront aux scores des équipes, renforçant l’interaction entre les joueurs et leur public. Cet événement se veut une fête dédiée aux joueurs, compétiteurs et fans, visant à mettre en lumière la richesse de la communauté PS5. Que vous soyez sur place ou devant votre écran, PlayStation Tournaments: XP promet une expérience mémorable et engageante.