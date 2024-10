Fortnite : le nouvel allié de la campagne électorale de Kamala Harris

Dans un tournant audacieux de sa campagne électorale pour la présidence des États-Unis, Kamala Harris se tourne vers Fortnite pour mobiliser les jeunes électeurs.

Tl;dr La candidate démocrate Kamala Harris encourage les jeunes électeurs à voter avec Fortnite.

La carte Freedom Town présente ses idées politiques de manière ludique et interactive.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie numérique globale visant à mobiliser un électorat souvent délaissé par les méthodes traditionnelles.

Freedom Town : un espace vidéoludique pour présenter des propositions politiques

La carte Freedom Town dans Fortnite, spécialement conçue par l’équipe de campagne de Kamala Harris, est un univers numérique qui représente certains de ses objectifs politiques, comme le soutien aux petites entreprises et la promotion de logements abordables. En explorant la carte, les joueurs découvrent ces thèmes de manière visuelle et interactive, un format plus accessible et attractif pour un public jeune. Le code d’accès à cette carte a été largement diffusé par des streamers influents, augmentant la portée du projet et générant un engagement auprès des jeunes joueurs.

Des cartes de jeu personnalisées pour intégrer des messages politiques

Outre Freedom Town, l’équipe de campagne de Kamala Harris a collaboré avec Epic Games pour customiser huit autres cartes populaires dans le mode Créatif de Fortnite. Chacune de ces cartes, qui comprend des espaces comme Drive City ou Football Boxfights, est modifiée avec des éléments politiques comme des panneaux thématiques et des effets audio qui rappellent les enjeux électoraux. L’expérience est immersive : des phrases célèbres de l’opposant de Harris, Donald Trump, y sont même intégrées pour souligner leurs différences, permettant aux joueurs de se plonger dans le débat politique tout en jouant.

Un seul objectif : mobiliser les jeunes électeurs là où ils sont

Cibler l’audience jeune, en particulier les hommes souvent réceptifs aux messages des jeux vidéo, constitue une stratégie novatrice dans la politique américaine. Le projet de campagne dans Fortnite est complété par des initiatives similaires sur des plateformes comme Twitch et les jeux mobiles. Kamala Harris vise à toucher un électorat peu engagé politiquement, mais essentiel pour l’élection. En intégrant des messages politiques dans des environnements de divertissement, sa campagne parvient à atteindre des groupes souvent négligés par les médias traditionnels.

Une rupture avec les méthodes classiques de campagne

La campagne électorale de Kamala Harris via Fortnite incarne une rupture nette avec les approches politiques traditionnelles. Contrairement aux événements en personne ou aux publicités télévisées, cette démarche s’adapte aux habitudes numériques des jeunes électeurs, créant une interaction sur un support où ils passent beaucoup de temps. La campagne de Harris s’adapte ainsi aux réalités de l’engagement politique moderne, où il ne suffit plus de s’adresser aux électeurs dans les espaces conventionnels. Ce projet symbolise la reconnaissance du jeu vidéo comme une nouvelle plateforme de dialogue politique, posant ainsi les bases d’une approche potentiellement décisive dans le futur des campagnes électorales.