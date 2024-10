Epic Games corrige une astuce populaire pour obtenir des cosmétiques à bas prix dans Fortnite

Les joueurs utilisaient une astuce dans Fortnite pour offrir des packs de cosmétiques à moindre coût à leurs amis si ceux-ci possédaient déjà certains objets.

Tl;dr Epic Games empêche désormais les joueurs de Fortnite de faire des cadeaux à prix réduit.

La mise à jour pour l’évènement Fortnitemares de Fortnite ajoute des contenus et des collaborations passionnants.

Les fans de Fortnite expriment leur mécontentement face à changement.

Des changements notables dans le monde de Fortnite

L’éditeur américain Epic Games a récemment apporté des modifications significatives à Fortnite qui ont suscité des réactions mitigées au sein de sa communauté. L’une de ces modifications concerne la possibilité pour les joueurs de faire des cadeaux à leurs amis à un prix réduit, une astuce populaire depuis un certain temps.

Une mise à jour riche en nouveautés

Les fans de Fortnite ont beaucoup à attendre dans les semaines à venir, avec l’arrivée de l’événement tant attendu d’Halloween, suivi de la sortie de la saison 5 du chapitre 5 en novembre prochain. La mise à jour pour Fortnitemares de Fortnite a jusqu’à présent été un véritable succès, ajoutant une pléthore de contenus et de collaborations passionnants. En plus de l’apparition de Billy the Puppet de la franchise Saw, elle marque le retour de certains objets très appréciés de la communauté tels que le fusil de chasse Wood Stake, le lanceur de citrouilles et le balai de sorcière.

Une controverse dans le lot…

Cependant, une modification introduite avec la mise à jour pour Fortnitemares n’a pas été bien accueillie par les fans. Selon un tweet du populaire informateur de Fortnite, ShiinaBR, l’éditeur américain Epic Games a modifié significativement les cadeaux dans le Battle Royale. Désormais, les joueurs ne pourront plus offrir un pack à leur ami si celui-ci possède déjà l’un des objets présents dans le pack. Cette modification supprime essentiellement l’astuce de cadeau, que les joueurs utilisaient depuis longtemps pour acheter des skins à bas prix.

L’un des skins pour lesquelles les fans utilisaient fréquemment cette astuce était le pack The Incredibles de Fortnite. Pour commencer, les joueurs achetaient Mrs. Incredible pour 1500 V-Bucks et Frozone pour 1800 V-Bucks. Ensuite, si quelqu’un offrait le pack The Incredibles à ce compte à partir d’un autre compte, cela ne coûtait que 200 V-Bucks. Les joueurs utilisaient souvent leur deuxième compte ou le compte d’un ami pour cela. Après avoir reçu le pack, les joueurs annulaient alors leurs achats de Mrs. Incredible et Frozone, récupérant ainsi leurs 3 300 V-Bucks. En somme, cela signifiait qu’on pouvait obtenir l’ensemble du pack The Incredibles pour seulement 200 V-Bucks.

Les fans sont particulièrement mécontents de la correction qui a été mise en place. Comme les packs partiels ne sont plus offrables, ce changement affecte également les joueurs qui n’exploitaient pas cette faille, les empêchant d’envoyer certains cadeaux de skins à leurs amis dans Fortnite. La seule bonne nouvelle est que les joueurs qui ont exploité la faille conservent toujours leur achat.