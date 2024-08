« Fortnite » de retour sur iOS en Europe avec le lancement de l’Epic Games Store sur mobile

L'application "Fall Guys" débarque pour la première fois sur smartphones par l'intermédiaire du market place Android à l'échelle mondiale.

TL;DR Epic Games a lancé sa plateforme Epic Games Store sur mobile.

Fortnite est de retour sur iOS dans l’UE sans dépendre des services de jeux en nuage.

Epic propose également ses jeux sur d’autres plateformes tierces.

L’offensive mobile d’Epic Games

C’est une journée mémorable pour Epic Games. Armé de sa nouvelle saison de Fortnite, le géant du jeu vidéo réalise son ambition de longue date : proposer son Epic Games Store sur mobile.

Fortnite fait son grand retour sur iOS

Après des batailles juridiques toujours en cours avec Apple et Google, la voie a été ouverte pour un retour de Fortnite sur iOS dans l’UE. Cette brèche a été possible grâce au « Digital Markets Act » entré en vigueur cette année dans l’UE. En conséquence, les joueurs européens d’iOS peuvent désormais retrouver Fortnite sans dépendre des services de jeux en nuage.

Les adeptes se souviendront qu’en 2020, Epic avait tenté de contester l’importante commission que prennent Apple et Google sur les achats in-app. Les joueurs de Fortnite sur iOS et Android pouvaient économiser en achetant la devise du jeu, les V-Bucks, directement auprès de l’éditeur. Suite à cet affront, Apple et Google avaient retiré Fortnite de leurs stores. Ce retrait avait rendu le jeu inaccessible, car Epic ne pouvait plus le mettre à jour pour maintenir sa parité avec les versions console et PC.

Au-delà de Fortnite

Mais Epic ne s’arrête pas à Fortnite. Avec cette avancée, l’Epic Games Store introduit Fall Guys sur iOS et Android pour la première fois. Ce jeu, un « battle royale » de plateformes très apprécié, présente presque les mêmes caractéristiques sur mobile que sur console et PC. La seule exception est que le mode créatif de construction de niveaux n’est pas disponible sur iOS ou Android pour le moment.

En plus de cela, Rocket League Sideswipe, un dérivé mobile de Rocket League, est également disponible via l’Epic Store sur iOS et Android. Epic prévoit de travailler avec d’autres développeurs pour exposer leurs titres sur sa vitrine dans le futur.

L’expansion d’Epic comme le David du marché du jeu contre les Goliath de la tech

Dans une démarche plus large, Epic a annoncé vouloir rendre ses jeux disponibles sur d’autres plateformes tierces. AltStore PAL en est le premier exemple. Ils prévoient également de le faire sur l’App Store d’Aptoide disponible dans l’UE, sur le ONE Store sur Android et sur d’autres plateformes de commerce d’applications.

Face à cette victoire palpable pour les développeurs et les consommateurs, Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games, déclare : “La tendance est en train de changer et l’écosystème mobile s’ouvre enfin à la concurrence. Nous sommes reconnaissants envers la Commission européenne d’avoir rendu possible le lancement du Epic Games Store et l’offre de nos jeux aux utilisateurs d’iOS dans l’Union européenne. » La bataille est loin d’être terminée, mais Epic pourrait bien être en train de changer les règles du jeu.