« Fall Guys » débarque dans le mode battle royale de « Fortnite » pour une durée limitée

Réalisez un circuit d'obstacles dans le ciel pour gagner du butin utile.

TL;DR Des éléments de Fall Guys arrivent sur Fortnite.

Un parcours d’obstacles est disponible temporairement.

Des îles thématiques Fall Guys sont intégrées au mode créatif.

Fortnite accueille Fall Guys pour une expérience de jeu unique

Epic Games, dans une démarche innovante, a intégré deux de ses jeux phares : Fall Guys fait maintenant partie de l’univers de Fortnite. Ce mariage ludique est toutefois temporaire et offre aux adeptes de ces deux jeux une expérience de jeu sans précédent.

Un parcours d’obstacles à la hauteur

Depuis le début de cette aventure unique qui durera jusqu’au 15 août, les joueurs peuvent apercevoir un parcours d’obstacles, familier aux fans de Fall Guys, flottant majestueusement au-dessus de la vaste arène de Fortnite. Les joueurs chanceux qui trouveront une Icône de Haricot dans la zone des Courts Sophistiqués de l’île seront transportés vers ce parcours stimulant tout en se transformant en haricot Fall Guys. À noter que votre avatar ressemblera à votre personnage Fortnite original si vous n’utilisez pas un personnage sous licence.

Compétition et récompenses

Chaque joueur a jusqu’à trois tentatives pour terminer le parcours, mais une seule complétion est possible par match. Attention aux intempéries ! Une fois que le parcours est happé par la tempête, il devient inatteignable. Un chronomètre de 120 secondes rythmera vos tentatives. En cas d’échec, ne désespérez pas, vous réapparaîtrez à un point de contrôle ou au début du parcours. Souvenez-vous, plus vous terminez rapidement, plus les récompenses seront conséquentes.

Fall Guys et Fortnite : une fusion créative

Ce n’est pas tout. Fall Guys a également fait incursion dans le mode créatif de Fortnite. Il existe certains îlots pré-construits qui proposent de nouvelles versions des scènes emblématiques de Fall Guys. De plus, vous aurez la possibilité de construire et de publier vos propres îles sur le thème Fall Guys. Votre personnage prendra alors la forme d’un « haricot » lorsque vous jouez sur ces îles.

Par ailleurs, Epic a activé le chat de proximité dans les îles construites par le créateur. Cela pourrait ajouter un élément intéressant aux modes de combat royal. L’avenir nous dira si ce concept pourra éventuellement être adopté permanemment.