Le Tesla Cybertruck débarque sur « Fortnite » et « Rocket League »

L'apparence du véhicule futuriste de Tesla, déjà décriée, devient encore plus hideuse avec l'ajout d'autocollants spéciaux.

TL;DR Le Cybertruck de Tesla arrive dans Fortnite et Rocket League.

Le véhicule fait partie du nouveau bundle “Summer Road Trip ».

Ce pack introduit également des autocollants uniques pour le Cybertruck.

Le Cybertruck de Tesla s’invite dans le monde du gaming

En guise d’évasion de notre routine quotidienne, les jeux vidéo offrent un univers parallèle fascinant. Cependant, une irritation réelle du monde moderne s’est insérée dans deux jeux populaires : Fortnite et Rocket League. Le Cybertruck, ce véhicule électrique produit par Tesla qui a succédé au Hummer rose comme voiture favorite des casse-cous, fait aujourd’hui ses premiers pas dans le monde du numérique.

L’invasion du Cybertruck

Cette introduction est le fruit d’un « Summer Road Trip », un bundle promotionnel qui vient d’être lancé pour Fortnite et Rocket League. Chacun de ces packs comprend un véhicule au design futuriste, rappelant l’esthétique d’un cale-porte, accompagné de stickers uniques tels que “Baja Off-Road,” “CyberCamo,” “MatteBlack,” “Stainless Steel” et “OMG Cybertruck”. Cette dernière option recrée la fenêtre que le célèbre Elon Musk a brisée lors d’une démonstration de la robustesse du Cybertruck. La question reste : ont-ils également inclus l’accélérateur qui reste bloqué ?

Le débat autour du Cybertruck

On peut présupposer que le « OMG » pourrait être l’abréviation de « Oh my God ! (Ne puis-je donc pas passer une journée sans apercevoir ce symbole d’ego surpuissant à quatre roues qu’est le Cybertruck ?) ». Quant à l’autocollant “Baja Off-Road’ associé au Cybertruck, cette combinaison semble vouloir dire : « Je porte beaucoup de vêtements signés Ed Hardy ! ».

Questions en suspens

Nous avons quelques interrogations. La pluie dans Fortnite va-t-elle entraîner une généralisation de la rouille sur le châssis ? Le ballon de Rocket League va-t-il déformer la fenêtre « incassable » comme l’a déjà fait une balle en métal en 2019 ? Les joueurs pourront-ils terminer une partie entière s’il y a une nouvelle alerte de rappel ? Si vous êtes intrigué, vous pouvez maintenant le découvrir dans les deux jeux.