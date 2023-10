Rocket League : les échanges d'items de joueur à joueur vont disparaître en décembre. Une décision qui a du mal à passer auprès de la communauté.

Les échanges d’item de joueur à joueur dans Rocket League vont bientôt disparaître. Le développeur du jeu, Psyonix, a annoncé que ces transactions ne seront plus possibles dans le jeu à compter du 6 décembre à 1 h du matin, heure française. Cette fonctionnalité très appréciée des joueurs ajoutait un élément de jeu en dehors du jeu, si l’on peut dire, les joueurs se cherchant des partenaires d’échange, utilisant souvent des sites tiers pour réaliser de bonnes opérations. Psyonix indique qu’il considèrera désormais ces sites comme “frauduleux”.

Psyonix écrit par ailleurs que cette décision a été prise en lien direct avec les règles autour des objets cosmétiques de la société mère Epic Games, qui interdit les ventes et ne permet que les échanges in-game. “Nous procédons à ce changement pour nous aligner avec l’approche plus globale d’Epic en ce qui concerne les règles sur les boutiques de cosmétiques et d’items, avec des items qui ne sont ni échangeables, ni transférables, ni vendables”, peut-on lire dans l’annonce sur son blog. Cependant, Psyonix évoque les voitures du jeu qui apparaissent dans d’autres jeux. “Cela ouvre de futurs projets pour certains véhicules de Rocket League qui arriveront dans d’autres jeux Epic avec le temps, en conservant la propriété dans les différents jeux.”

La réponse des fans sur les réseaux sociaux ne s’est pas fait attendre. “Ils veulent vraiment que ce jeu meure, hein”, “C’est du grand n’importe quoi”, “Toujours zéro communication ou attention envers la communauté. Il s’agit juste de récupérer un maximum de fric à ce niveau. Ils ne veulent que vendre leur produit et des items sans faire attention au gameplay ou à la communauté.”

Psyonix avait supprimé les loot boxes de Rocket League en 2019 après que la majorité des plus grosses sociétés de jeux vidéo s’étaient engagées à communiquer les statistiques des gains. Les loot boxes étaient de retour quelques mois plus tard, avec un peu plus de transparence. À l’époque, Psyonix et Epic déclaraient que les items obtenus ainsi étaient toujours échangeables.

Epic Games, qui avait racheté Psyonix en 2019, a récemment licencié 16 % de sa masse salariale. “C’était une opération de survie totalement nécessaire”, déclarait son PDG, Tim Sweeney, au sujet des “problèmes financiers” de l’entreprise, lesquels sont apparus durant l’été. En réponse, le créateur de Fortnite a notamment augmenté le tarif de l’Unreal Engine pour les utilisations autres que le jeu vidéo.