Nouvelle politique d’Epic Games : les récompenses du Passe de combat de « Fortnite » pourraient apparaître dans la boutique

Il vous faudra patienter au moins 18 mois avant de pouvoir les voir.

TL;DR Fortnite change sa politique autour du Passe de Combat.

Des récompenses précédemment exclusives pourraient apparaître dans la boutique.

Les utilisateurs seront notifiés si une récompense reste exclusive au Passe de Combat.

Une nouvelle vague de modifications débarque sur Fortnite

Epic Games, le développeur de Fortnite, a surpris la communauté en annonçant un renversement de sa politique emblématique concernant les Passes de Combat. Jusqu’à présent, les objets obtenus via le Passe de Combat étaient considérés comme des récompenses exclusives, sans possibilité d’apparition dans la boutique du jeu. Cependant, cette règle est sur le point de changer.

Des récompenses du Passe de Combat bientôt disponibles à l’achat

En effet, selon la nouvelle politique d’Epic Games, les récompenses du Passe de Combat pourront désormais être proposées dans la boutique, mais pas avant au moins 18 mois après l’expiration du Pass. Ce changement, selon la société, ne devrait pas affecter les coûts du Passe de Combat.

Une politique visant à moins de pression exclusive chaque saison

Dans un article de blog publié mercredi dernier, le développeur a exprimé son désir de « Continuer à investir dans de nouvelles récompenses de Passe de Combat passionnantes tout en permettant aux joueurs de profiter également du contenu, y compris des tenues basées sur des personnages populaires ». Ce changement offre une certaine souplesse aux joueurs, réduisant la pression d’exclusivité de chaque saison.

Néanmoins, il est important de noter que le studio a indiqué qu’il n’y a aucune garantie qu’un objet cosmétique du Pass de Combat devienne disponible dans la boutique à une date ultérieure. Cela signifie que le moyen le plus sûr d’obtenir un objet convoité reste d’y jouer suffisamment pour débloquer les primes. Cependant, les joueurs seront informés si un objet doit rester exclusivement disponible via le Passe de Combat.

Répercussions sur le modèle économique des jeux

Ces Passes de Combat sont, il faut le dire, une manière courante pour les développeurs de jeux de maintenir des revenus pour des jeux en tant que service. Le dernier en date pour Fortnite propose un thème post-apocalyptique avec des liens vers les franchises Mad Max et Fallout. Si vous êtes plus enclin à quelque chose de mignon et coloré, il vous reste toujours l’intégration limitée avec Fall Guys. Epic Games continue donc de jongler entre exclusivité et accessibilité pour satisfaire sa grande communauté de joueurs.