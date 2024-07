Netflix recrute un ancien dirigeant d’Epic Games comme nouveau Président des Jeux

C'est une preuve supplémentaire de l'intérêt particulier que porte le diffuseur à sa division interactive.

TL;DR Alain Tascan, ex-Epic Games, devient président des jeux Netflix.

Netflix amasse du talent et élargit sa bibliothèque de jeux.

Beaucoup de projets sont basés sur des shows et films Netflix.

Netflix accueille un nouveau leader pour ses ambitions vidéoludiques

Netflix, la célèbre plateforme de streaming, fait une fois de plus la une des médias, mais cette fois, c’est dans le domaine du jeu vidéo. L’entreprise vient d’engager Alain Tascan, un acteur distingué de l’industrie, en tant que nouveau président de sa division jeux, selon Variety.

D’ancien vice-président d’Epic Games au président des jeux Netflix

Tascan n’est pas un débutant dans le domaine. Avant de rejoindre la géante du streaming, il a servi en tant que vice-président exécutif pour le développement de jeux chez une petite entreprise du nom d’Epic Games. Il a supervisé le développement interne d’une variété de titres à succès tels que Fortnite, Lego Fortnite, Rocket League et Fall Guys.

Accumulation de talents et extension de la bibliothèque de jeux

Depuis le lancement de son projet de jeux en 2021, Netflix a acquis des studios indépendants renommés tels que Night School, Boss Fight, Next Games et Spry Fox. Ce n’est pas tout ! L’entreprise a également porté un grand nombre de jeux indépendants à succès sur mobile. Grâce à ces efforts, plus de 80 jeux sont actuellement en développement, promettant d’augmenter considérablement la bibliothèque actuelle de Netflix qui compte environ 100 titres.

Des projets interactifs basés sur la galaxie Netflix

Un grand nombre de ces nouveaux projets sont des fictions interactives basées sur les séries et les films originaux de Netflix. Le but ? Offrir aux fans de nouvelles manières d’interagir avec leurs titres préférés. Le co-PDG, Ted Sarandos, est convaincu que ces adaptations ouvriront une « opportunité remarquable » aux fans. Une preuve de cette stratégie ? Un projet multijoueur pour Squid Game est prévu pour plus tard cette année.

Malgré ces investissements audacieux dans le jeu vidéo, le public n’a pas encore pleinement adopté cette nouveauté offerte par Netflix. Les statistiques de 2022 révèlent environ 1.7 million d’utilisateurs quotidiens et 23.3 millions de téléchargements pour les jeux du catalogue de la plateforme.