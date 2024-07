Cette action movie de Liam Hemsworth sur Netflix réinvente brillamment un cliché de méchant trop utilisé

"Land of Bad" innove avec l'antagoniste principal.

Tl;dr Land of Bad innove avec l’antagoniste principal.

Le colonel Packet met en danger la vie de Kinney.

Le vrai méchant, Hashimi, est effrayant, mais prévisible.

Le refus de promotion de Reaper cause des problèmes.

Une nouvelle approche du mal

Avancez avec précaution, car des révélations sur Land of Bad sont à venir. Ce long-métrage, avec Liam Hemsworth en tête d’affiche, revisite d’une manière intéressante l’archétype du méchant dans les films d’action. En effet, une figure antagoniste convaincante est souvent essentielle dans ce type de cinéma.

Un terrain hostile

Hemsworth incarne le sergent JJ Kinney, qui, avec l’aide d’Eddie « Reaper » Grimm interprété par Russell Crowe, doit naviguer dans un environnement hostile après l’échec d’une mission aux Philippines. Leur contact se fait principalement à distance, Grimm assistant Kinney depuis Las Vegas. C’est ici que nous découvrons le vrai antagoniste du film, le Colonel Packet.

Un antagoniste surprenant

Interprété par Daniel MacPherson, le colonel Packet met en jeu la vie de Kinney presque autant que le leader terroriste du film. En tant qu’officier supérieur à Las Vegas, il devrait veiller à ce que ses troupes se comportent avec discipline et professionnalisme. Au lieu de cela, lui et ses hommes sont plus préoccupés par la possibilité de regarder le basket à la télévision, sans se soucier des appels importants qu’ils pourraient manquer.

Packet se montre parfois soucieux des règles, mais sa négligence et sa paresse sont une constante dangereuse dans Land of Bad. Son attitude a conduit ses hommes à négliger des appels importants, ce qui a failli coûter la vie à Kinney. On pourrait donc le considérer comme le second antagoniste du film.

L’antagoniste principal : classique mais terrifiant

L’antagoniste principal du film, Saeed Hashimi, est un méchant typique des films de guerre. Interprété par Robert Rabiah, sa cruauté envers les innocents et les soldats ennemis le place en haut de la liste des méchants de Land of Bad. Cependant, son comportement n’est pas surprenant, car les films de ce genre ont souvent des personnages similaires. Cette attente renforce le contraste avec la conduite négligente du colonel Packet.

Face à un ennemi comme Hashimi, un désaccord dans les rangs militaires peut être fatal pour les soldats sur le terrain. C’est pourquoi l’attitude désinvolte de Packet est si déconcertante. Son insouciance met en danger la réussite de la mission, qui a déjà coûté la vie à d’autres agents.