Sony pousse encore plus loin le potentiel de son PlayStation Portal

Les jeux rétro PS1 et PSP sont désormais inclus dans l'offre de cloud gaming du PlayStation Portal.

Tl;dr Le PlayStation Portal a été mis à jour pour inclure le streaming de jeux PS1 et PSP via le cloud.

La fonctionnalité de cloud streaming est encore en phase bêta et nécessite un abonnement PlayStation Plus Premium.

Bien que le nombre de jeux rétro disponibles soit limité, Sony prévoit d’élargir progressivement l’offre de titres compatibles avec cette fonctionnalité.

Le PlayStation Portal se libère de la PS5

Depuis son lancement en novembre 2023, le PlayStation Portal s’est imposé comme un accessoire incontournable pour les possesseurs de PS5. Initialement conçu comme un simple appareil de lecture à distance, il se libère peu à peu de la console principale. Désormais, grâce à une nouvelle mise à jour, le Portal permet de streamer directement certains jeux PS5 depuis le cloud. Cette avancée représente une étape majeure : les joueurs n’ont plus forcément besoin d’être à proximité de leur console pour profiter de leurs titres préférés. Sony répond ainsi à la demande croissante de mobilité et de flexibilité dans le jeu vidéo.

Les classiques PS1 et PSP débarquent en streaming

La nouveauté ne s’arrête pas là : Sony intègre désormais les jeux classiques PS1 et PSP à cette fonction de cloud streaming. Une trentaine de titres emblématiques sont déjà disponibles, parmi lesquels Ape Escape, Tekken ou encore Wild Arms. Ces jeux sont accessibles aux abonnés PlayStation Plus Premium via le catalogue « Classics ». Pour le moment, cette fonction reste en phase bêta et n’est accessible qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans le “Quick Menu” du Portal, puis dans “Paramètres”, et de basculer l’option “Cloud Streaming (Beta)” sur activé.

Une évolution discrète mais prometteuse

Cette mise à jour a été remarquée sans grande communication officielle de la part de Sony, ce qui a surpris certains observateurs. Pourtant, elle marque une évolution importante dans l’expérience utilisateur du Portal. Si l’ensemble du catalogue de classiques n’est pas encore disponible, la liste de jeux compatibles devrait s’agrandir au fil du temps. Sony semble tester le terrain avant de déployer plus largement ces fonctionnalités. Certains espèrent qu’à terme, tous les jeux du catalogue PlayStation Plus Premium deviendront accessibles en streaming sur le Portal, rendant l’appareil encore plus polyvalent.

Le PlayStation Portal, un succès qui se confirme

Depuis sa sortie, le PlayStation Portal connaît un succès commercial impressionnant. Il est devenu l’un des accessoires PlayStation les plus vendus, malgré des ruptures de stock fréquentes. Bien que le streaming de jeux rétro ne révolutionne pas complètement l’appareil, cela le rend plus attractif pour les nostalgiques comme pour les nouveaux joueurs. Sony continue de renforcer l’intérêt de son appareil, même si certains attendent toujours une « vraie » nouvelle console portable. En attendant, le Portal se positionne comme un complément essentiel à la PS5, et ces mises à jour régulières montrent que Sony ne compte pas s’arrêter là.