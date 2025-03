Sony expérimente l’IA pour créer des interactions plus profondes dans ses jeux

L’intelligence artificielle débarque dans les jeux PlayStation : Sony expérimente une version d’Aloy capable de dialoguer avec les joueurs en temps réel.

Tl;dr Sony teste une version IA d’Aloy permettant des interactions vocales et faciales avec les joueurs.

Les technologies utilisées incluent GPT-4, Llama 3, et les systèmes internes de Sony pour la synthèse vocale et l’animation faciale.

Une tendance générale dans l’industrie : Nvidia et Microsoft développent aussi des solutions IA pour les personnages de jeux vidéo.

Un prototype révolutionnaire avec Aloy

Sony a récemment présenté un prototype innovant d’Aloy, le personnage principal de la franchise Horizon, animé par l’intelligence artificielle. Ce projet, encore en développement, permet à la protagoniste de répondre de manière dynamique aux questions du joueur grâce à des invites vocales. En utilisant une technologie avancée de synthèse vocale et d’animation faciale, Aloy interagit avec les joueurs comme jamais auparavant. Bien qu’il s’agisse d’une démonstration interne, le résultat est impressionnant et démontre le potentiel de l’IA pour améliorer l’immersion des joueurs dans les jeux vidéo. Ce prototype utilise les dernières avancées en matière d’IA, notamment les modèles GPT-4 et Llama 3, pour alimenter les conversations et les décisions d’Aloy.

Des technologies de pointe pour une interaction naturelle

L’intelligence artificielle qui alimente ce prototype repose sur des systèmes de pointe développés par Sony. L’utilisation de Whisper d’OpenAI pour la conversion de la parole en texte, combinée avec la technologie de synthèse vocale interne de Sony, Emotional Voice Synthesis (EVS), permet à l’IA de créer une voix plus naturelle et émotionnelle. L’animation des visages, quant à elle, est générée par Mockingbird, la propre technologie de Sony. Cette combinaison de technologies vise à rendre les interactions avec les personnages plus réalistes et engageantes, créant ainsi une expérience de jeu plus immersive. La démonstration a été présentée sur PC, mais des tests ont également été réalisés sur des consoles PS5, avec peu d’impact sur la performance, ce qui laisse présager un avenir prometteur pour les joueurs sur consoles.

Un regard vers l’avenir de l’industrie du jeu vidéo

Cette démonstration de Sony s’inscrit dans une tendance plus large où des entreprises comme Nvidia et Microsoft développent également des technologies similaires pour intégrer l’IA dans les jeux vidéo. Nvidia, avec son projet Ace, permet aux joueurs de converser librement avec des personnages non-joueurs, tandis que Microsoft, en partenariat avec Inworld AI, travaille sur des personnages génératifs pour la Xbox. Ces technologies ont le potentiel de transformer les jeux en mondes interactifs, où l’IA guide et réagit en fonction des actions du joueur, créant des récits dynamiques et personnalisés. Sony, en dévoilant cette version prototype, montre qu’elle est en compétition avec ces géants de l’industrie pour offrir des expériences de jeu encore plus captivantes.

Les enjeux pour l’industrie et les voix des créateurs

L’introduction de l’IA dans le développement des jeux vidéo suscite de nombreuses inquiétudes au sein de l’industrie, notamment en ce qui concerne son impact sur les créateurs de contenu. Les voix des acteurs et la façon dont les développeurs interagissent avec l’IA pourraient changer radicalement le processus créatif. Une enquête menée auprès de 3000 développeurs de jeux a révélé que près de la moitié d’entre eux utilisent déjà des outils d’IA générative dans leur travail. Certains redoutent que ces technologies puissent remplacer des postes ou modifier les dynamiques de création. Cependant, d’autres estiment qu’elles pourraient au contraire enrichir l’expérience en permettant des récits plus flexibles et interactifs. L’évolution rapide de ces technologies met en lumière l’importance de bien équilibrer innovation et préservation de la créativité humaine.