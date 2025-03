Le PSSR de la PS5 Pro s’enrichit des avancées du FSR 4 d’AMD

Grâce au FSR 4 d’AMD, Sony repousse les limites du PSSR de la PS5 Pro et prépare l’avenir du jeu vidéo.

Tl;dr ALa PS5 Pro profite du PSSR pour offrir des graphismes plus fins et plus stables.

En 2026, Sony prévoit d’intégrer le FSR 4 d’AMD pour une qualité d’image encore supérieure.

Project Amethyst renforce la collaboration Sony-AMD pour développer des technologies IA au-delà des consoles.

Des graphismes plus nets et plus fluides

La PS5 Pro, disponible depuis le 7 novembre 2024, offre d’ores et déjà des graphismes plus nets, plus stables et plus fluides que la PS5 standard. Si les différences sont subtiles à distance, elles deviennent évidentes lorsqu’on s’installe à proximité de l’écran. Grâce à une architecture AMD améliorée, la console permet de profiter de détails fins, d’effets enrichis et d’une meilleure stabilité dans les jeux. Mais Sony ne compte pas s’arrêter là : dès 2026, de nouvelles technologies d’upscaling basées sur l’intelligence artificielle viendront encore améliorer la qualité d’image. L’objectif est de proposer des graphismes encore plus détaillés et réalistes, sans sacrifier les performances.

L’arrivée du FSR 4 : une évolution majeure

Sony ambitionne d’intégrer une version avancée du FSR 4 (FidelityFX Super Resolution 4) sur la PS5 Pro pour les jeux prévus à partir de 2026. Cette technologie, développée par AMD et déjà utilisée dans les cartes graphiques RX 9070 et RX 9070 XT, rivalise avec la solution DLSS de Nvidia. Mark Cerny, l’architecte principal des consoles PlayStation, explique que cette évolution permettra à la PS5 Pro d’afficher des images encore plus nettes que celles obtenues avec le PSSR actuel. Le FSR 4 s’appuie sur un réseau neuronal avancé, fruit d’une collaboration étroite entre Sony et AMD, amorcée dès 2023 dans le cadre du projet Amethyst.

PSSR : l’upscaler intelligent déjà en action

Actuellement, de nombreux jeux PS5 Pro utilisent le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), une technologie d’upscaling par IA intégrée aux puces AMD de la console. Le PSSR est capable de transformer des images en 720p en résolution 4K en temps réel, tout en ajoutant des effets de particules pour enrichir l’expérience visuelle. Selon Digital Foundry, le PSSR surpasse déjà le FSR 3 en termes de netteté et de fluidité. Cependant, Sony prépare la transition vers des solutions encore plus performantes avec le FSR 4, bien qu’une période d’adaptation soit nécessaire avant que les développeurs puissent pleinement exploiter cette technologie.

Project Amethyst : bien plus qu’une simple mise à jour

Le partenariat stratégique entre Sony et AMD vise à pousser encore plus loin les capacités de l’intelligence artificielle dans le jeu vidéo. Selon Mark Cerny, le FSR 4 n’est que le premier résultat visible de cette collaboration. Sony prévoit d’intégrer ses propres versions des algorithmes développés avec AMD pour garantir une optimisation maximale sur ses consoles. Mais ce partenariat va au-delà du jeu : Amethyst ouvre la voie à des applications de machine learning sur une large gamme d’appareils. L’objectif est de permettre aux développeurs de transférer facilement leurs technologies d’une plateforme à une autre, élargissant ainsi les usages bien au-delà des consoles de salon.