Project Amethyst : Sony et AMD vont repousser les limites de l’IA dans le jeu vidéo

Sony et AMD s'engagent avec Project Amethyst à redéfinir les standards de l'industrie vidéoludique avec l'intelligence artificielle.

Tl;dr Project Amethyst vise à utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer les graphismes et le gameplay des jeux vidéo.

Le projet se concentre sur la création d’une architecture optimisée pour l’IA et des réseaux neuronaux convolutionnels pour améliorer les graphismes.

Les innovations de Project Amethyst seront destinées à être utilisées sur PlayStation, PC et cloud, offrant une expérience de jeu unifiée.

Une alliance renforcée pour l’avenir du gaming

Depuis leur collaboration sur les GPU (ou cartes graphiques) de la PS5 et de la PS5 Pro, Sony et AMD ne cessent d’approfondir leur partenariat. Le lancement de Project Amethyst marque un tournant majeur. Ce projet vise à exploiter l’intelligence artificielle pour révolutionner la manière dont les jeux sont rendus et joués. Mark Cerny, architecte principal de la PS5 et de la PS5 Pro, a mis en avant l’objectif de cette alliance : créer des solutions matérielles adaptées à l’apprentissage machine, afin d’offrir une expérience de jeu plus fluide et immersive. L’idée est de dépasser les limites actuelles des consoles et de s’ouvrir à des dispositifs plus larges, tout en optimisant la performance du hardware existant.

Les ambitions techniques de Project Amethyst

Project Amethyst repose sur deux grands objectifs techniques. Le premier consiste à concevoir une architecture dédiée à l’apprentissage machine, spécifiquement adaptée aux réseaux neuronaux convolutionnels (CNN) utilisés pour le traitement des graphismes. Ces réseaux sont légers et idéaux pour améliorer la qualité visuelle des jeux vidéo. Le second objectif est de développer un ensemble de CNN de haute qualité, qui permettra de pousser encore plus loin l’utilisation du ray tracing et du path tracing, deux technologies graphiques qui permettent de recréer des effets lumineux hyperréalistes. En optimisant ces techniques, Project Amethyst pourrait rendre les environnements de jeu encore plus détaillés et dynamiques, offrant une expérience visuelle inédite.

Une technologie ouverte à plusieurs écosystèmes

Bien que PlayStation soit un terrain privilégié pour Project Amethyst, l’un des principaux objectifs de cette collaboration est d’étendre les bénéfices de cette technologie à d’autres plateformes. Sony et AMD souhaitent que les avancées issues du projet ne soient pas limitées aux consoles, mais qu’elles profitent également aux utilisateurs de PC et aux services de jeux en cloud. En créant une solution compatible avec divers appareils, Project Amethyst pourrait homogénéiser l’expérience de jeu tout en apportant des améliorations significatives aux graphismes et aux performances sur une gamme étendue de dispositifs. Cela pourrait bien changer la manière dont les joueurs interagissent avec les jeux, en offrant des expériences plus riches et plus performantes, quel que soit le support utilisé.

Un horizon lointain pour des résultats concrets

Les technologies développées dans le cadre de Project Amethyst semblent encore lointaines, avec des résultats tangibles attendus dans plusieurs années. Mark Cerny a souligné que la création d’une nouvelle console prend généralement entre trois et quatre ans, ce qui suggère que les premières consoles intégrant ces innovations pourraient ne voir le jour qu’à l’occasion de la PS6. Cependant, les deux entreprises restent prudentes et évitent de donner des dates précises. Pour l’instant, Sony et AMD se concentrent sur la recherche et le développement, afin de préparer les bases de ce qui pourrait être une véritable révolution dans le domaine du jeu vidéo.