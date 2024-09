AMD va concevoir la puce de la PS6 : voici ce que nous savons

Sony a de nouveau choisi AMD pour concevoir la puce de la PS6, renforçant ainsi une collaboration initiée depuis la PS4, et promettant des avancées technologiques pour la prochaine génération de consoles.

Un récent rapport de Reuters suggère que Sony a déjà jeté son dévolu sur le fournisseur de puces pour sa future console, la PS6. La firme japonaise aurait fait appel à AMD pour concevoir et fabriquer le processeur de la prochaine génération de PlayStation. Cette décision peut sembler logique puisque la génération actuelle de PlayStation est déjà propulsée par des puces AMD.

Exclusive: Intel lost out on a contract to design and fabricate Sony’s PlayStation 6 chip in 2022, a big blow to its effort to build its fledgling contract manufacturing business, sources said. The deal would have amounted to billions of dollars of revenue https://t.co/PTsoFtYHNA

