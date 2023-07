AMD dévoile son premier processeur pour ordinateur portable avec 3D V-Cache, pour davantage de cache dans le même espace et un gain de performances.

AMD a révélé son tout premier processeur gaming mobile doté de 3D V-Cache. Comme son nom le suggère, 3D V-Cache permet à AMD d’utiliser davantage de cache sur le CPU. Cette technologie est arrivée sur les processeurs desktop l’année dernière et le grand public pourra donc bientôt s’offrir un ordinateur portable doté d’un CPU avec 3D V-Cache.

AMD dévoile son premier processeur pour ordinateur portable avec 3D V-Cache

Cette approche permet à AMD d’embarquer 64 Mo supplémentaires de cache L3 sur le Ryzen 9 7945X3D. Pour un total de 144 Mo. Cela permet de réduire grandement les risques de manque de cache. Si votre système ne parvient pas à trouver l’information qu’il cherche dans le cache, il doit aller fouiller dans la mémoire système. Ceci pouvait conduire à des processus mettant 10 fois plus de temps à s’accomplir, selon AMD. L’entreprise affirme que cette technologie 3D V-Cache peut aider à augmenter le frame rate dans les jeux vidéo.

En agissant verticalement plutôt qu’en intégrant davantage de cache sur un CPU en 2D conventionnel, AMD est en mesure d’augmenter la taille du cache sans que la puce soit plus large ou plus longue. Autrement dit, le fabricant parvient à offrir des performances CPU plus élevées tout en évitant d’augmenter la surface occupée par le CPU en lui-même sur une carte mère.

Pour davantage de cache dans le même espace et un gain de performances

L’entreprise affirme par ailleurs qu’il s’agit là du processeur gaming mobile le plus rapide existant à ce jour et que ce dernier est plus rapide de 15 % que le Ryzen 9 7945HX, en moyenne. Celui-ci embarque 16 cœurs, 32 threads, jusqu’à 5,4 GHz en boost, avec un TDP de 55 W+. Ce CPU est par ailleurs bâti sur l’architecture Zen 4.

Et vous n’aurez pas à attendre très longtemps pour, éventuellement, mettre la main sur un ordinateur portable équipé du Ryzen 9 7945HX. La machine ROG Strix Scar 17 X3D sera en effet disponible à partir du 22 août.