Intel vise la domination du PC IA avec ses puces Core Ultra 200V : une révolution en marche !

Le 24 septembre, nous accueillerons Lunar Lake. C'est une date à noter dans vos calendriers ! Qui est aussi excité que nous pour cette arrivée ?

Tl;dr Intel lance le processeur d’IA pour PC Core Ultra 200V, doté d’une unité de traitement neuronal puissante.

Le Core Ultra 200V est conçu pour offrir une efficacité et une performance énergétique supérieures.

Intel vise à concurrencer les puces Snapdragon de Qualcomm avec une meilleure autonomie de la batterie.

Les systèmes Intel Core Ultra 200V seront disponibles à partir du 24 septembre chez des fabricants majeurs.

Le Core Ultra 200V d’Intel : un nouveau pas audacieux dans la course de l’IA

Dans la course effrénée à la construction des processeurs d’intelligence artificielle les plus performants pour PC, Intel fait un pas de géant avec le lancement de son processeur Core Ultra 200V. Cette puce, révélée lors du Computex en juin dernier, offre une unité de traitement neuronal impressionnante de 48 TOPS (téra opérations par seconde).

Un concentré de puissance et d’efficacité

Le Core Ultra 200V s’appuie également sur une mémoire intégrée pouvant atteindre 32 Go pour une performance accrue et une consommation d’énergie réduite. Intel le présente comme « le processeur x86 le plus efficace jamais conçu« , avec une consommation d’énergie sur puce réduite de 50%. La mémoire est directement intégrée sur la puce, et le cache ainsi que le nombre de cœurs ont été doublés pour une meilleure performance par watt.

Concurrencer Qualcomm

Intel a clairement dans sa ligne de mire Qualcomm et ses puces Snapdragon, traditionnellement plus économes en énergie. La marque à la puce prétend même surpasser son concurrent en termes d’autonomie de batterie. Dans un test réalisé sur le même modèle de portable, le Core Ultra 7 268V a duré 20,1 heures, contre 18,4 heures pour une puce Qualcomm X Elite.

Une évolution de design majeure

Le Core Ultra 200V marque une révolution dans la conception traditionnelle des processeurs x86 d’Intel. L’entreprise a abandonné sa technologie d’Hyperthreading au profit d’une optimisation pour les performances sur un seul thread. Elle affirme que les cœurs de performance (P-cores) de la nouvelle puce sont 14% plus rapides que la génération précédente, tandis que ses cœurs d’efficacité (E-cores) sont 68% plus rapides.

Les systèmes Intel Core Ultra 200V seront disponibles à partir du 24 septembre auprès de grands fabricants tels que Dell, ASUS et Acer. Avec ce nouveau produit, Intel confirme sa place de leader sur le marché des processeurs PC et continue de repousser les limites de l’innovation en matière d’IA.