La manette sans fil DualSense de Sony s’adapte à tous vos appareils
Sony repense l’expérience des joueurs avec une DualSense plus flexible et écologique.
Tl;dr
- La nouvelle mise à jour PS5 rend la manette DualSense capable d’enregistrer jusqu’à quatre appareils simultanément, simplifiant grandement la connexion multi-supports.
- Les joueurs peuvent changer d’appareil en quelques secondes grâce à un système de boutons assignés et des voyants lumineux indiquant l’emplacement actif.
- La mise à jour introduit aussi le mode Power Saver, réduisant la consommation énergétique de la console et s’inscrivant dans le plan environnemental « Road to Zero » de Sony.
Une évolution attendue pour la manette DualSense
La nouvelle mise à jour du système de la PS5 est disponible, apportant un changement significatif au fonctionnement de la manette sans fil DualSense. Jusqu’ici, connecter cette manette à différents appareils relevait du casse-tête : chaque nouvel appareil — PC, Mac ou smartphone — nécessitait un jumelage répété. Il est à présent possible d’enregistrer jusqu’à quatre dispositifs simultanément, simplifiant grandement l’expérience.
Simplifier le quotidien des joueurs nomades
Il suffit d’associer la DualSense aux appareils compatibles, puis de passer de l’un à l’autre en pressant la touche PS et un bouton d’action spécifique : triangle pour l’emplacement 1, rond pour le 2, croix pour le 3 et carré pour le 4. Le changement s’effectue en quelques secondes, même lorsque la manette est éteinte, et les voyants lumineux indiquent immédiatement quel « slot » est actif.
Parmi les systèmes d’exploitation compatibles :
- Windows 10 (64 bits)
- macOS Big Sur 11.3
- iOS 14.5
- iPadOS 14.5
- tvOS 14.5
- Android 12
Cette flexibilité séduira ceux qui alternent entre plusieurs supports pour jouer ou travailler.
Une nouveauté écologique
La mise à jour introduit également l’option Power Saver dans les paramètres, qui ajuste les performances de la console pour réduire sa consommation énergétique. Certains jeux comme Death Stranding 2: On The Beach ou le futur Ghost of Yōtei ne sont pas encore compatibles, mais Sony prévoit d’étendre le mode progressivement via de prochaines mises à jour.
Cette initiative s’inscrit dans le plan environnemental « Road to Zero » de Sony, visant la neutralité carbone d’ici 2040. Chaque économie d’énergie, même modeste, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Une expérience utilisateur optimisée
Avec cette mise à jour disponible, l’expérience PS5 devient plus pratique et plus écologique. Les utilisateurs peuvent profiter d’une DualSense plus flexible tout en s’alignant avec les enjeux environnementaux actuels — une avancée très attendue par la communauté.