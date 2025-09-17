La manette sans fil DualSense de Sony s’adapte à tous vos appareils

Sony repense l’expérience des joueurs avec une DualSense plus flexible et écologique.

Tl;dr La nouvelle mise à jour PS5 rend la manette DualSense capable d’enregistrer jusqu’à quatre appareils simultanément, simplifiant grandement la connexion multi-supports.

Les joueurs peuvent changer d’appareil en quelques secondes grâce à un système de boutons assignés et des voyants lumineux indiquant l’emplacement actif.

La mise à jour introduit aussi le mode Power Saver, réduisant la consommation énergétique de la console et s’inscrivant dans le plan environnemental « Road to Zero » de Sony.

Une évolution attendue pour la manette DualSense

La nouvelle mise à jour du système de la PS5 est disponible, apportant un changement significatif au fonctionnement de la manette sans fil DualSense. Jusqu’ici, connecter cette manette à différents appareils relevait du casse-tête : chaque nouvel appareil — PC, Mac ou smartphone — nécessitait un jumelage répété. Il est à présent possible d’enregistrer jusqu’à quatre dispositifs simultanément, simplifiant grandement l’expérience.

Simplifier le quotidien des joueurs nomades

Il suffit d’associer la DualSense aux appareils compatibles, puis de passer de l’un à l’autre en pressant la touche PS et un bouton d’action spécifique : triangle pour l’emplacement 1, rond pour le 2, croix pour le 3 et carré pour le 4. Le changement s’effectue en quelques secondes, même lorsque la manette est éteinte, et les voyants lumineux indiquent immédiatement quel « slot » est actif.

Parmi les systèmes d’exploitation compatibles :

Windows 10 (64 bits)

macOS Big Sur 11.3

iOS 14.5

iPadOS 14.5

tvOS 14.5

Android 12

Cette flexibilité séduira ceux qui alternent entre plusieurs supports pour jouer ou travailler.

Une nouveauté écologique

La mise à jour introduit également l’option Power Saver dans les paramètres, qui ajuste les performances de la console pour réduire sa consommation énergétique. Certains jeux comme Death Stranding 2: On The Beach ou le futur Ghost of Yōtei ne sont pas encore compatibles, mais Sony prévoit d’étendre le mode progressivement via de prochaines mises à jour.

Cette initiative s’inscrit dans le plan environnemental « Road to Zero » de Sony, visant la neutralité carbone d’ici 2040. Chaque économie d’énergie, même modeste, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Une expérience utilisateur optimisée

Avec cette mise à jour disponible, l’expérience PS5 devient plus pratique et plus écologique. Les utilisateurs peuvent profiter d’une DualSense plus flexible tout en s’alignant avec les enjeux environnementaux actuels — une avancée très attendue par la communauté.