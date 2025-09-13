PS6 : la prochaine console Sony s’annonce surpuissante

Prévue pour 2027, la PS6 pourrait redéfinir les standards graphiques et la fluidité dans le monde du jeu vidéo.

Tl;dr La PS6 pourrait intégrer une puce « Orion » AMD gravée en 3 nm, avec processeur Zen 6, GPU RDNA 5 et 30 à 40 Go de GDDR7.

La console viserait des performances inédites pour Sony, avec ray tracing amélioré, rasterisation multipliée par 2,5-3 et 4K/120 FPS via FSR4.

Un lancement est envisagé en 2027, tandis que la Xbox « Magnus » pourrait constituer une concurrence plus puissante.

Un bond technologique pour la PS6 ?

Ces derniers jours, les spéculations se multiplient autour de la prochaine console de Sony. Dans une récente vidéo, le célèbre leaker Moore’s Law is Dead revient en détail sur ce que pourraient être les spécifications techniques de la future PS6. Si l’on en croit ses informations, cette nouvelle machine s’appuierait sur une puce « Orion » conçue par AMD, gravée en 3 nm par TSMC.

Spécifications avancées et compatibilité soignée

Au cœur du dispositif, on retrouverait un processeur affichant jusqu’à dix cœurs Zen 6, épaulé par 52 à 54 unités de calcul RDNA 5, et une mémoire vive GDDR7 comprise entre 30 et 40 Go. En termes de puissance brute, la carte graphique atteindrait entre 34 et 40 TFLOPs — un chiffre qui laisse entrevoir un réel saut générationnel face à la PS5. Un point important, souvent discuté dans la communauté : l’architecture x86 serait conservée. Cela garantirait ainsi une rétrocompatibilité complète avec les titres des générations PS4 et PS5. En revanche, il semble illusoire d’espérer voir les jeux PS3 tourner nativement, l’exotique Cell Processor compliquant toujours leur adaptation sur les supports modernes.

Des performances jamais vues sur console Sony

Mais au-delà des chiffres bruts, ce sont les possibilités offertes qui intriguent. Selon le leaker, la future machine afficherait des progrès notables :

Rasterisation multipliée par 2,5 à 3 : la qualité d’affichage devrait connaître un bond visible.

la qualité d’affichage devrait connaître un bond visible. Ray tracing amélioré jusqu’à douze fois : des effets de lumière plus réalistes et immersifs.

des effets de lumière plus réalistes et immersifs. Bénéfice du FSR4 d’AMD : permettant des hausses spectaculaires en résolution et fluidité (4K/120 FPS désormais envisageables).

Des perspectives alléchantes qui rapprocheraient davantage la console du monde des PC haut de gamme.

Lancement planifié en 2027 et rivalité avec Xbox

Cependant, tout n’est pas figé. D’autres fuites évoquent une possible supériorité technique du projet concurrent : la future Xbox « Magnus », qui pourrait s’imposer comme référence absolue avec près de 25% de puissance supplémentaire. Pourtant, côté calendrier, rien d’officiel : si ces informations venaient à se confirmer, il faudrait patienter jusqu’en 2027 pour voir débarquer la nouvelle console phare de Sony. En attendant, l’enthousiasme ne faiblit pas chez les amateurs de jeux vidéo – même si chacun garde à l’esprit que tout ceci doit encore être pris avec précaution.

Restez attentifs aux prochaines annonces : le marché des consoles promet encore quelques rebondissements…