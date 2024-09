AMD FSR4 utilisera l’IA pour améliorer la qualité visuelle et les performances des jeux

AMD a annoncé que la future version de son FidelityFX Super Resolution (FSR4) sera entièrement basée sur l'intelligence artificielle. Ce changement vise à améliorer la qualité visuelle et l'efficacité énergétique des jeux, notamment sur les appareils portables, en se concentrant sur la génération et l'interpolation d'images pour maximiser l'autonomie des batteries.

Tl;dr AMD travaille sur la technologie FSR4, alimentée par l’IA.

FSR4 vise à améliorer les performances et l’autonomie des appareils portables.

La technologie FidelityFX Super Resolution d’AMD permet de rendre les jeux à une résolution inférieure, puis de les mettre à l’échelle.

Aucune date de sortie pour FSR4 n’a été annoncée.

AMD et sa technologie FSR4 propulsée par l’IA

Jack Huynh, vice-président senior d’AMD, a révélé dans une récente interview accordée à Tom’s Hardware que la prochaine version de la technologie FidelityFX Super Resolution (FSR), baptisée FSR4, sera entièrement alimentée par l’IA. Après presque un an de développement, AMD FSR4 a été conçu pour améliorer les performances et la durée de vie de la batterie des appareils portables.

Qu’est-ce que la technologie FSR d’AMD ?

La technologie FSR d’AMD est une solution basée sur un logiciel qui permet aux programmeurs et aux développeurs de jeux vidéo de rendre un jeu à une résolution inférieure, comme 720p, avant de le mettre à l’échelle jusqu’à 1440p et plus. Contrairement à la technologie de mise à l’échelle DLSS de Nvidia, qui nécessite des cœurs Tensor propriétaires sur le matériel pris en charge, le FSR d’AMD peut être activé par diverses cartes graphiques, consoles et appareils mobiles sur une base de jeu par jeu. La version actuelle de sa technologie de mise à l’échelle, FSR 3.1, est prise en charge dans des titres PC tels que Black Myth: Wukong, God of War: Ragnarok et Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Qu’attendre de la prochaine version FSR4 d’AMD ?

La prochaine version FSR d’AMD n’a pas de date de sortie connue, mais la société technologique fait déjà des progrès vers son lancement. Dans une interview avec Tom’s Hardware à l’IFA 2024, Jack Huynh a déclaré que le nouveau FSR 4 d’AMD inclurait une génération de trames basée sur l’IA, une interpolation de trames et une amélioration de la durée de vie de la batterie dans des appareils tels que le ROG Ally X et le Lenovo Legion Go. Il a été en développement depuis la seconde moitié de 2023, et l’idée est de donner aux joueurs en déplacement plus de temps avec leurs titres préférés avant de recharger leurs appareils.